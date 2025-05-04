29 غارة أميركية على مواقع للحوثيين.. واستهداف لمخازن اسلحة

كثفت غاراتها على الحوثيين في اليمن، حيث شنت 29 غارة على مواقع للحوثيين في 5 محافظات يمنية خلال ليلة الأحد الاثنين.

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وأفادت المصادر باستهداف ميناء رأس وجزيرة في بمحافظة الحديدة.



كما قالت إن غارات أميركية استهدفت مواقع حوثية في جنوب .



وأضافت مصادر العربية/الحدث أن 3 غارات استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في معسكر السواد جنوبي صنعاء، وأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة.



كذلك شنت المقاتلات الأميركية 6 غارات على مواقع للحوثيين في مديرية بني مطر غرب صنعاء.



وبحسبةإعلام حوثي فإن 14 مصابا سقطوا في القصف الأميركي على بالعاصمة صنعاء.



فيما ذكرت أن 3 غارات أميركية استهدفت مواقع للحوثيين في شرق مدينة .



عشرات الهجمات

يذكر أنه منذ تفجر الحرب في ، عقب الهجوم الذي شنته حركة على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون المدعومون إيرانياً عشرات الهجمات على السفن التجارية في ، معتبرين أنها تنقل بضائع إلى .



كذلك أعلنوا عدة مرات إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.