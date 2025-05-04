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عربي-دولي

29 غارة أميركية على مواقع للحوثيين.. واستهداف لمخازن اسلحة

Lebanon 24
04-05-2025 | 23:43
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كثفت الولايات المتحدة غاراتها على الحوثيين في اليمن، حيث شنت 29 غارة على مواقع للحوثيين في 5 محافظات يمنية خلال ليلة الأحد الاثنين.
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وأفادت المصادر باستهداف ميناء رأس عيسى وجزيرة كمران في الصليف بمحافظة الحديدة.

كما قالت إن غارات أميركية استهدفت مواقع حوثية في جنوب صنعاء.

وأضافت مصادر العربية/الحدث أن 3 غارات استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في معسكر السواد جنوبي صنعاء، وأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة.

كذلك شنت المقاتلات الأميركية 6 غارات على مواقع للحوثيين في مديرية بني مطر غرب صنعاء.

وبحسبةإعلام حوثي فإن 14 مصابا سقطوا في القصف الأميركي على شارع الأربعين بالعاصمة صنعاء.

فيما ذكرت أن 3 غارات أميركية استهدفت مواقع للحوثيين في شرق مدينة صعدة.

عشرات الهجمات
يذكر أنه منذ تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون المدعومون إيرانياً عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبرين أنها تنقل بضائع إلى إسرائيل.

كذلك أعلنوا عدة مرات إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
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