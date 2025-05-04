قسد تقبض على "أمير داعشي" في دير الزور

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تمكنت وحدات تابعة لقوات من إلقاء القبض على قيادي بتنظيم "داعش" في الشرقي، عقب عملية أمنية مدعومة من .وحسب لحقوق الانسان، فإن القيادي في تنظيم داعش الذي تم إلقاء القبض عليه يحمل رتبة "أمير" في التنظيم وشغل منصب "أمير خلية" في مجال الاقتصاد، وكان يأخذ الأموال عنوة من المواطنين بذريعة "الزكاة".وفي الأول من أيار الجاري نفذت وحدات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبمشاركة من قوات "التحالف الدولي"، عملية أمنية ألقت من خلالها القبض على عنصر في خلية تابعة لـ"التنظيم" في ريف .والقيادي المقبوض عليه متهم بتجهيز العبوات الناسفة، ومزود لخلايا "التنظيم" بالمواد المتفجرة والعبوات الناسفة. (ارم نيوز)