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قسد تقبض على "أمير داعشي" في دير الزور

Lebanon 24
04-05-2025 | 23:40
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تمكنت وحدات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية من إلقاء القبض على قيادي بتنظيم "داعش" في ريف دير الزور الشرقي، عقب عملية أمنية مدعومة من التحالف الدولي.
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وحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن القيادي في تنظيم داعش الذي تم إلقاء القبض عليه يحمل رتبة "أمير" في التنظيم وشغل منصب "أمير خلية" في مجال الاقتصاد، وكان يأخذ الأموال عنوة من المواطنين بذريعة "الزكاة".

 وفي الأول من أيار الجاري نفذت وحدات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبمشاركة من قوات "التحالف الدولي"، عملية أمنية ألقت من خلالها القبض على عنصر في خلية تابعة لـ"التنظيم" في ريف دير الزور.

والقيادي المقبوض عليه متهم بتجهيز العبوات الناسفة، ومزود لخلايا "التنظيم" بالمواد المتفجرة والعبوات الناسفة. (ارم نيوز)
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