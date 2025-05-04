ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشاراً جديداً للأمن القومي

بعد إقالة الرئيس الأميركي مستشاره للأمن القومي ، كشف أنه يدرس تعيين ، نائب كبيرة موظفي ، مستشارا جديدا للأمن القومي خلفا لمايك والتز.

Advertisement

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان)، فجر اليوم الاثنين، أنه يتوقع تعيين مستشار جديد للأمن القومي في غضون ستة أشهر.



أتى ذلك، بعدما أكد مصدران أميركيان مطلعان، يوم السبت، أن ترامب غضب من مستشاره السابق للأمن القومي، بعدما بدا أنه يتبنى ويدعم موقف حيال ، ويؤيد توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية، وفق ما نقلت " ".



كما أذكت تصرفات والتز الاعتقاد بين موظفي البيت الأبيض أنه يحاول ترجيح كفة الخيار العسكري، بينما يفضل الرئيس الأميركي حتى الآن خيار التفاوض بدل المواجهة، وقد أعلنها مؤخراً أكثر من مرة.