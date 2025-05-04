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عربي-دولي
ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشاراً جديداً للأمن القومي
Lebanon 24
04-05-2025
|
23:46
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بعد إقالة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مستشاره للأمن القومي
مايك والتز
، كشف
ترامب
أنه يدرس تعيين
ستيفن ميلر
، نائب كبيرة موظفي
البيت الأبيض
، مستشارا جديدا للأمن القومي خلفا لمايك والتز.
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وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان)، فجر اليوم الاثنين، أنه يتوقع تعيين مستشار جديد للأمن القومي في غضون ستة أشهر.
أتى ذلك، بعدما أكد مصدران أميركيان مطلعان، يوم السبت، أن ترامب غضب من مستشاره السابق للأمن القومي، بعدما بدا أنه يتبنى ويدعم موقف
نتنياهو
حيال
إيران
، ويؤيد توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية، وفق ما نقلت "
واشنطن بوست
".
كما أذكت تصرفات والتز الاعتقاد بين موظفي البيت الأبيض أنه يحاول ترجيح كفة الخيار العسكري، بينما يفضل الرئيس الأميركي حتى الآن خيار التفاوض بدل المواجهة، وقد أعلنها مؤخراً أكثر من مرة.
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