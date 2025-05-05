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وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هذا جهد منسق من دول أخرى، وبالتالي يشكل تهديدا للأمن القومي. إنه، بالإضافة إلى كل شيء آخر، أمر يهدف إلى نشر رسائل ودعاية". أعلن الرئيس الأميركي ، الأحد، فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على كل الأفلام المنتجة خارج ، قائلا إن صناعة السينما الأميركية "تحتضر بسرعة كبيرة" بسبب المزايا التي تقدمها دول أخرى لجذب صانعي الأفلام .وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هذا جهد منسق من دول أخرى، وبالتالي يشكل تهديدا للأمن القومي. إنه، بالإضافة إلى كل شيء آخر، أمر يهدف إلى نشر رسائل ودعاية".

وأضاف ترامب أنه فوض الوكالات الحكومية الأميركية المعنية، مثل ، بالبدء فورا في عملية فرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على كل الأفلام التي تنتج في الخارج ويتم إرسالها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.



وقال ترامب: "نريد أفلاما تصنع في أميركا مرة أخرى!".

وقال في منشور على منصة "إكس": "نحن بصدد ذلك"، لكنه لم يقدم، ولا ترامب، أي تفاصيل حول كيفية تطبيق تلك الرسوم. (سكاي نيوز عربية)