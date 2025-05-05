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إقتصاد

بالرسوم أيضا.. هذه خطة ترامب الجديدة لـ"إنقاذ هوليوود"

Lebanon 24
05-05-2025 | 00:01
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على كل الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، قائلا إن صناعة السينما الأميركية "تحتضر بسرعة كبيرة" بسبب المزايا التي تقدمها دول أخرى لجذب صانعي الأفلام الأميركيين.
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وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هذا جهد منسق من دول أخرى، وبالتالي يشكل تهديدا للأمن القومي. إنه، بالإضافة إلى كل شيء آخر، أمر يهدف إلى نشر رسائل ودعاية".
 
وأضاف ترامب أنه فوض الوكالات الحكومية الأميركية المعنية، مثل وزارة التجارة، بالبدء فورا في عملية فرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على كل الأفلام التي تنتج في الخارج ويتم إرسالها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "نريد أفلاما تصنع في أميركا مرة أخرى!".
 
وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في منشور على منصة "إكس": "نحن بصدد ذلك"، لكنه لم يقدم، ولا ترامب، أي تفاصيل حول كيفية تطبيق تلك الرسوم. (سكاي نيوز عربية) 
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