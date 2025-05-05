كشفت عن صاروخ باليستي "يصعب اعتراضه".. إيران تهدد بالرد على أي هجوم أميركي

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كشفت ، مساء الأحد، عن صاروخ باليستي جديد يحمل اسم " بصير"، في خطوة اعتبرتها تطوراً نوعياً في قدرات البلاد الدفاعية، وذلك عبر عرض خاص بثته القناة الثانية للتلفزيون الرسمي.وقال ، اللواء ، خلال مقابلة متلفزة، إن بلاده سترد "بقوة ودون قيود" على أي هجوم أميركي، مضيفاً أن الرد سيستهدف المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة بشكل مباشر.وأوضح نصير أن الصاروخ الجديد يتمتع بمدى لا يقل عن 1200 كيلومتر، مما يجعله قادراً على تهديد قواعد عسكرية أجنبية على امتداد المنطقة، مؤكداً أنه جرى اختباره لأول مرة في 17 نيسان الماضي.ووفق ما بثّه التلفزيون الإيراني، فإن "قاسم بصير" مزوّد برأس حربي ذكي قادر على المناورة وتفادي المتقدمة مثل " " و"ثاد"، بفضل هيكل مصنوع من ألياف الكربون وتقنيات توجيه متقدمة.وأشار الوزير إلى أن الصاروخ الجديد "نتاج لسنوات من الخبرة والتجارب العملية، خاصة في العمليات الدقيقة ضد أهداف حيوية"، موضحاً أن هذه المنظومة الصاروخية "يصعب رصدها واعتراضها"، حسب تعبيره.وأضاف: "إيران لا تسعى للحرب، لكنها لن تتردد في استخدام كامل قدراتها الدفاعية إذا تم تهديد أمنها القومي"، مشدداً على أن "كل قواعد ومصالح في المنطقة تقع ضمن مدى صواريخنا، وأي خطأ في الحسابات سيقابل برد لا يمكن احتواؤه". (ارم نيوز)