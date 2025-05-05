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عربي-دولي

كشفت عن صاروخ باليستي "يصعب اعتراضه".. إيران تهدد بالرد على أي هجوم أميركي

Lebanon 24
05-05-2025 | 00:00
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كشفت إيران، مساء الأحد، عن صاروخ باليستي جديد يحمل اسم "قاسم بصير"، في خطوة اعتبرتها وزارة الدفاع تطوراً نوعياً في قدرات البلاد الدفاعية، وذلك عبر عرض خاص بثته القناة الثانية للتلفزيون الرسمي.
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وقال وزير الدفاع الإيراني، اللواء عزيز نصير زاده، خلال مقابلة متلفزة، إن بلاده سترد "بقوة ودون قيود" على أي هجوم أميركي، مضيفاً أن الرد سيستهدف المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة بشكل مباشر.

وأوضح نصير زاده أن الصاروخ الجديد يتمتع بمدى لا يقل عن 1200 كيلومتر، مما يجعله قادراً على تهديد قواعد عسكرية أجنبية على امتداد المنطقة، مؤكداً أنه جرى اختباره لأول مرة في 17 نيسان الماضي.

ووفق ما بثّه التلفزيون الإيراني، فإن "قاسم بصير" مزوّد برأس حربي ذكي قادر على المناورة وتفادي أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل "باتريوت" و"ثاد"، بفضل هيكل مصنوع من ألياف الكربون وتقنيات توجيه متقدمة.

وأشار الوزير إلى أن الصاروخ الجديد "نتاج لسنوات من الخبرة والتجارب العملية، خاصة في العمليات الدقيقة ضد أهداف حيوية"، موضحاً أن هذه المنظومة الصاروخية "يصعب رصدها واعتراضها"، حسب تعبيره.

وأضاف: "إيران لا تسعى للحرب، لكنها لن تتردد في استخدام كامل قدراتها الدفاعية إذا تم تهديد أمنها القومي"، مشدداً على أن "كل قواعد ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة تقع ضمن مدى صواريخنا، وأي خطأ في الحسابات سيقابل برد لا يمكن احتواؤه". (ارم نيوز)
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