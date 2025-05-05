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عربي-دولي
لـ"أطفال غزة".. هذه وصية البابا فرنسيس الأخيرة (صور)
Lebanon 24
05-05-2025
|
00:10
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في خطوة إنسانية رمزية تحمل دلالات عميقة، كشف التلفزيون
السويدي
،
يوم الأحد
، أن البابا الراحل فرنسيس أوصى بتحويل مركبته الخاصة المعروفة باسم "البابا
موبيل
"، والتي استخدمها خلال زيارته إلى
بيت لحم
عام 2014، إلى عيادة طبية متنقلة مخصصة لعلاج أطفال غزة.
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وذكر التقرير أن
هذه المبادرة
الإنسانية جاءت بالتعاون بين بيتر برونه،
الأمين العام
لمنظمة كاريتاس
السويد
، وأنطون أصفر من مدينة
القدس
، وحظيت بموافقة مباشرة من البابا قبل وفاته، حيث قال: "بالتأكيد، استخدموا سيارتي إذا كانت ستفيد أطفال غزة، فهي تستحق أن تستخدم بهذا الشكل."
وصرّح برونه في بيان صحفي: "هذه المركبة ستتيح لنا الوصول إلى أطفال لا تتوفر لهم الرعاية الصحية حاليًا... إنها تدخل ملموس لإنقاذ الحياة، في وقت انهار فيه النظام الصحي في غزة بشكل شبه كامل."
المركبة، التي تحولت إلى رمز للزيارة البابوية إلى الأراضي المقدسة، سيتم تعديلها وتجهيزها بمعدات طبية كاملة لتقديم الرعاية للحالات الطارئة والخفيفة، كما ستُحصّن بطبقة بلاستيكية واقية تحميها من الشظايا، في ظل المخاطر الأمنية في القطاع المحاصر.
غير أن التحدي الأكبر، بحسب القائمين على المشروع، يبقى كيفية إدخال العيادة إلى غزة وسط الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين.
وتقود منظمة كاريتاس القدس هذا الجهد ميدانيًا، وهي منظمة لطالما قدمت خدماتها لأهالي غزة رغم الظروف القاسية. وقال الأمين العام أنطون أصفر: "تمثل هذه المركبة الحب والرعاية والقرب الذي أبداه قداسة البابا تجاه الأشد ضعفًا، وهو ما عبّر عنه طوال فترة الأزمة."
وتظهر الصور المنشورة للمركبة كيف جرى تعديلها بعناية لتلبية احتياجات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والإصابات، وسط انهيار النظام الصحي في القطاع.
وعلى مدار حبريته التي امتدت 12 عامًا، كان
البابا فرنسيس
من أبرز المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودعا في آخر رسائله إلى وقف الحرب
الإسرائيلية
على غزة، واصفًا الوضع الإنساني هناك بـ"المروّع والمشين"، ومشدّدًا على ضرورة "تقديم المساعدة لشعب يتضور جوعًا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام".
وكان البابا الراحل قد توفي في 21 نيسان، ومن المقرر أن ينعقد المجمع الانتخابي لاختيار
بابا
جديد في 7 أيار الجاري. (روسيا اليوم)
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