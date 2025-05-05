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وذكر التقرير أن الإنسانية جاءت بالتعاون بين بيتر برونه، لمنظمة كاريتاس ، وأنطون أصفر من مدينة ، وحظيت بموافقة مباشرة من البابا قبل وفاته، حيث قال: "بالتأكيد، استخدموا سيارتي إذا كانت ستفيد أطفال غزة، فهي تستحق أن تستخدم بهذا الشكل."



وصرّح برونه في بيان صحفي: "هذه المركبة ستتيح لنا الوصول إلى أطفال لا تتوفر لهم الرعاية الصحية حاليًا... إنها تدخل ملموس لإنقاذ الحياة، في وقت انهار فيه النظام الصحي في غزة بشكل شبه كامل." في خطوة إنسانية رمزية تحمل دلالات عميقة، كشف التلفزيون ، ، أن البابا الراحل فرنسيس أوصى بتحويل مركبته الخاصة المعروفة باسم "البابا "، والتي استخدمها خلال زيارته إلى عام 2014، إلى عيادة طبية متنقلة مخصصة لعلاج أطفال غزة.وذكر التقرير أن الإنسانية جاءت بالتعاون بين بيتر برونه، لمنظمة كاريتاس ، وأنطون أصفر من مدينة ، وحظيت بموافقة مباشرة من البابا قبل وفاته، حيث قال: "بالتأكيد، استخدموا سيارتي إذا كانت ستفيد أطفال غزة، فهي تستحق أن تستخدم بهذا الشكل."وصرّح برونه في بيان صحفي: "هذه المركبة ستتيح لنا الوصول إلى أطفال لا تتوفر لهم الرعاية الصحية حاليًا... إنها تدخل ملموس لإنقاذ الحياة، في وقت انهار فيه النظام الصحي في غزة بشكل شبه كامل."

المركبة، التي تحولت إلى رمز للزيارة البابوية إلى الأراضي المقدسة، سيتم تعديلها وتجهيزها بمعدات طبية كاملة لتقديم الرعاية للحالات الطارئة والخفيفة، كما ستُحصّن بطبقة بلاستيكية واقية تحميها من الشظايا، في ظل المخاطر الأمنية في القطاع المحاصر.



غير أن التحدي الأكبر، بحسب القائمين على المشروع، يبقى كيفية إدخال العيادة إلى غزة وسط الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين.