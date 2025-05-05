سقط في منطقة قرب مطار بن غوريون .. لماذا لم تتمكن إسرائيل من اعتراض الصاروخ الحوثي؟

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وأعلن الجيش مساء الأحد، أن "خللا تقنيا" في الصاروخ الموجه للاعتراض كان السبب وراء فشل التصدي للصاروخ البالستي، الذي أطلقته جماعة في اليمن، وسقط بالقرب من



وبحسب النتائج الأولية للتحقيق، فإن "أنظمة الرصد والتشغيل والإنذار أدت وظائفها بالشكل المطلوب، ومع ذلك، واجه صاروخ الاعتراض مشكلة تقنية أدت إلى فشل عملية الاعتراض".



وحسبما ذكرت صحيفة " " الإسرائيلية، فقد أطلق الصاروخ من اليمن وتمكن من تجاوز نظام "السهم 3" الإسرائيلي، ونظام "ثاد" الأميركي للدفاع الجوي، محدثا انفجارا قرب ، الأمر الذي استدعى فتح سلاح الجو الإسرائيلي تحقيقا شاملا. كشف تحقيق أجراه الجيش سبب الفشل في اعتراض الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون، الأحد، وسقط في منطقة قرب متجاوزا الدفاعات الجوية .وأعلن الجيش مساء الأحد، أن "خللا تقنيا" في الصاروخ الموجه للاعتراض كان السبب وراء فشل التصدي للصاروخ البالستي، الذي أطلقته جماعة في اليمن، وسقط بالقرب منوبحسب النتائج الأولية للتحقيق، فإن "أنظمة الرصد والتشغيل والإنذار أدت وظائفها بالشكل المطلوب، ومع ذلك، واجه صاروخ الاعتراض مشكلة تقنية أدت إلى فشل عملية الاعتراض".وحسبما ذكرت صحيفة " " الإسرائيلية، فقد أطلق الصاروخ من اليمن وتمكن من تجاوز نظام "السهم 3" الإسرائيلي، ونظام "ثاد" الأميركي للدفاع الجوي، محدثا انفجارا قرب ، الأمر الذي استدعى فتح سلاح الجو الإسرائيلي تحقيقا شاملا.

وفي أعقاب الهجوم، خلص كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى أن "زمن ضبط النفس قد انتهى"، وذلك في جلسة أمنية طارئة ضمت ، ووزير الدفاع ، ورئيس الأركان أيال زمير، ورئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) دافيد برنيا، ورئيس (الشاباك) .



واعتبر المسؤولون أن الضربة تسببت في "ضرر استراتيجي كبير" نتيجة موجة من إلغاء الرحلات من قبل شركات طيران أجنبية. (سكاي نيوز عربية)