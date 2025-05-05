الدفاع الروسية: أسقطنا 26 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلن رئيس بلدية في ساعة مبكرة من الاثنين، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.

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وأضاف رئيس البلدية عبر تطبيق تيليغرام، أنه وفقا للتقارير الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار جراء حطام الطائرات المتساقط.



فيما أعلنت في (روسافياتسيا) عبر تيليغرام عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية في مطار دوموديدوفو، أحد المطارات الرئيسية التي تخدم موسكو، اعتبارا من حوالي الساعة 2:38 صباحا بالتوقيت المحلي (2328 بتوقيت غرينتش) لضمان السلامة الجوية.



وكان الرئيس الأوكراني قال، الأحد، إنه "لا يعتقد" أن روسيا ستحترم الهدنة المقبلة والمتزامنة مع احتفالات موسكو بيوم النصر.