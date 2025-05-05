تجاوز الخطوط الحمراء قد يعرض القيادة السورية الجديدة للخطر

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سلّطت صحيفة "لكسبرس" الضوء على التصعيد المتزايد في ، مشيرة إلى أن الرئيس أحمد قد يواجه مصيرًا مشابهًا للأمين العام السابق لـ" " ، في حال تجاوزه "الخطوط الحمراء" التي تضعها .ونقلت الصحيفة عن الخبير في فابريس بالانش تحذيره من أن الشرع، الذي يسعى إلى ترسيخ نظام " إسلامية مركزية"، قد يصبح هدفًا مباشرًا لإسرائيل إذا اعتبرت أن تحركاته تشكّل تهديدًا فعليًا لأمنها.وأشارت الصحيفة إلى أن تصاعد التوترات يعكس هشاشة الوضع في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق ، واستمرار الانقسامات الطائفية والصراعات السياسية التي تعيق الاستقرار، وتحد من قدرة الشرع على تنفيذ مشروعه السياسي.في المقابل، ذكّرت " " بأن التصعيد الأخير يعيد إلى الأذهان ما عُرف بـ"خطة أوديد إينون"، المنشورة عام 1982 في مجلة "كيفونيم" ، والتي كشفت عن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تقسيم دول المنطقة إلى كيانات ضعيفة ومتعددة الولاءات.وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شن، السبت، غارات جوية وصفت بأنها الأعنف منذ سقوط نظام ، مستهدفًا مواقع في ، ودرعا، وحماة، والساحل السوري، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في الأجواء السورية. (ارم نيوز)