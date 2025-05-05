تجاوز الخطوط الحمراء قد يعرض القيادة السورية الجديدة للخطر

سلّطت صحيفة "لكسبرس" الفرنسية
الضوء على التصعيد المتزايد في سوريا
، مشيرة إلى أن الرئيس أحمد الشرع
قد يواجه مصيرًا مشابهًا للأمين العام السابق لـ"حزب الله
" حسن نصر الله
، في حال تجاوزه "الخطوط الحمراء" التي تضعها إسرائيل
.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط
فابريس بالانش تحذيره من أن الشرع، الذي يسعى إلى ترسيخ نظام "جمهورية
إسلامية مركزية"، قد يصبح هدفًا مباشرًا لإسرائيل إذا اعتبرت أن تحركاته تشكّل تهديدًا فعليًا لأمنها.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصاعد التوترات يعكس هشاشة الوضع في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد
، واستمرار الانقسامات الطائفية والصراعات السياسية التي تعيق الاستقرار، وتحد من قدرة الشرع على تنفيذ مشروعه السياسي.
في المقابل، ذكّرت وكالة الأنباء السورية
"سانا
" بأن التصعيد الإسرائيلي
الأخير يعيد إلى الأذهان ما عُرف بـ"خطة أوديد إينون"، المنشورة عام 1982 في مجلة "كيفونيم" العبرية
، والتي كشفت عن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تقسيم دول المنطقة إلى كيانات ضعيفة ومتعددة الولاءات.
وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شن، السبت، غارات جوية وصفت بأنها الأعنف منذ سقوط نظام الأسد
، مستهدفًا مواقع في دمشق
، ودرعا، وحماة، والساحل السوري، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في الأجواء السورية. (ارم نيوز)