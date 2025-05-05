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بالفيديو: ضبط شحنة ذخائر وصواريخ مهربة للحوثيين قرب باب المندب

Lebanon 24
05-05-2025 | 02:22
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ضبطت قوات الحملة الأمنية المشتركة في اليمن، شحنة كبيرة من الذخائر والصواريخ، في سواحل رأس العارة قرب باب المندب، قبل وصولها للحوثيين.

وقالت قوات "العمالقة" الجنوبية في اليمن، إن "قوات الحملة الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، تمكنت من ضبط قارب مُحمّل على متنه صواريخ وذخائر مهربة في سواحل رأس العارة بالقرب من باب المندب".
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ونشر المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" الجنوبية، مقطع فيديو عبر منصة "إكس"، يوثق الشحنة البحرية المضبوطة، وأوضح أن "الدورية البحرية التابعة للحملة الأمنية المشتركة، ضبطت قارب التهريب على بُعد 12 ميلًا من ساحل رأس العارة، بالقرب من باب المندب، بعد عملية رصد وملاحقة دقيقة".

وأكد أن "القارب كان ينقل على متنه صواريخ نوع (لو) مضادة للدروع، وذخائر (BMB)، وقنابل هجومية بكميات كبيرة".

ونجحت قوات الحملة الأمنية المشتركة، منتصف الأسبوع الماضي، في ضبط شحنة ذخائر مهربة، كانت في طريقها إلى الحوثيين في إحدى النقاط الأمنية بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج. (ارم نيوز)
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