بالفيديو: ضبط شحنة ذخائر وصواريخ مهربة للحوثيين قرب باب المندب

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ضبطت قوات الحملة الأمنية المشتركة في اليمن، شحنة كبيرة من الذخائر والصواريخ، في سواحل رأس العارة قرب باب المندب، قبل وصولها للحوثيين.وقالت قوات " " الجنوبية في اليمن، إن "قوات الحملة الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، تمكنت من ضبط قارب مُحمّل على متنه صواريخ وذخائر مهربة في سواحل رأس العارة بالقرب من باب المندب".ونشر لألوية "العمالقة" الجنوبية، مقطع فيديو عبر منصة "إكس"، يوثق الشحنة البحرية المضبوطة، وأوضح أن "الدورية البحرية التابعة للحملة الأمنية المشتركة، ضبطت قارب التهريب على بُعد 12 ميلًا من ساحل رأس العارة، بالقرب من باب المندب، بعد عملية رصد وملاحقة دقيقة".وأكد أن "القارب كان ينقل على متنه صواريخ نوع (لو) مضادة للدروع، وذخائر (BMB)، وقنابل هجومية بكميات كبيرة".ونجحت قوات الحملة الأمنية المشتركة، منتصف الأسبوع الماضي، في ضبط شحنة ذخائر مهربة، كانت في طريقها إلى الحوثيين في إحدى النقاط الأمنية بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج. (ارم نيوز)