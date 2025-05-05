22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بقوّة هندسية إسرائيلية شرق خان يونس.. هذا ما فعلته "القسام"
Lebanon 24
05-05-2025
|
02:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
كتائب القسام
الجناح العسكري لحركة
حماس
، اليوم الاثنين، تنفيذ كمين مركب بقوة هندسية إسرائيلية وآليات عسكرية في منطقة الفراحين شرق
خان يونس
، جنوب
قطاع غزة
.
Advertisement
وقالت
كتائب
القسام في بيان، إنه "خلال كمين مركب، تمكن مجاهدونا من استهداف قوة هندسية صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد ومن ثم الاشتباك معها من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، بعدها تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
مواضيع ذات صلة
القسام: فجرنا 3 عبوات في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس
Lebanon 24
القسام: فجرنا 3 عبوات في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس
05/05/2025 12:36:56
05/05/2025 12:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استدرجتها لنفق.. القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في خان يونس
Lebanon 24
استدرجتها لنفق.. القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في خان يونس
05/05/2025 12:36:56
05/05/2025 12:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تواصل العملية البرية في حيي تل السلطان والشابورة إلى جانب مشارف خان يونس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تواصل العملية البرية في حيي تل السلطان والشابورة إلى جانب مشارف خان يونس
05/05/2025 12:36:56
05/05/2025 12:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "اغتيال".. هذا ما فعله الجيش
Lebanon 24
بعد "اغتيال".. هذا ما فعله الجيش
05/05/2025 12:36:56
05/05/2025 12:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تخطّت قوّته الـ6 درجات... زلزال عنيف ضرب المكسيك
Lebanon 24
تخطّت قوّته الـ6 درجات... زلزال عنيف ضرب المكسيك
05:33 | 2025-05-05
05/05/2025 05:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد المحادثات الأميركية الإيرانية.. هذا ما كشفته طهران
Lebanon 24
جديد المحادثات الأميركية الإيرانية.. هذا ما كشفته طهران
05:32 | 2025-05-05
05/05/2025 05:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف.. هذا ما تحاول إسرائيل القيام به في سوريا
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف.. هذا ما تحاول إسرائيل القيام به في سوريا
05:30 | 2025-05-05
05/05/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا... اعتقال 10 أشخاص خططوا لهجمات إرهابية
Lebanon 24
روسيا... اعتقال 10 أشخاص خططوا لهجمات إرهابية
05:27 | 2025-05-05
05/05/2025 05:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل إلى أوكرانيا... ماذا ستُرسل أميركا إلى كييف؟
Lebanon 24
من إسرائيل إلى أوكرانيا... ماذا ستُرسل أميركا إلى كييف؟
05:26 | 2025-05-05
05/05/2025 05:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. هذه آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. هذه آخر النتائج
16:46 | 2025-05-04
04/05/2025 04:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
10:45 | 2025-05-04
04/05/2025 10:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
23:23 | 2025-05-04
04/05/2025 11:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
12:49 | 2025-05-04
04/05/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً
Lebanon 24
بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً
22:09 | 2025-05-04
04/05/2025 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:33 | 2025-05-05
تخطّت قوّته الـ6 درجات... زلزال عنيف ضرب المكسيك
05:32 | 2025-05-05
جديد المحادثات الأميركية الإيرانية.. هذا ما كشفته طهران
05:30 | 2025-05-05
تقرير ألماني يكشف.. هذا ما تحاول إسرائيل القيام به في سوريا
05:27 | 2025-05-05
روسيا... اعتقال 10 أشخاص خططوا لهجمات إرهابية
05:26 | 2025-05-05
من إسرائيل إلى أوكرانيا... ماذا ستُرسل أميركا إلى كييف؟
05:22 | 2025-05-05
كيف ستؤثر اتفاقية المعادن النادرة على أميركا؟ مسؤولة تكشف
فيديو
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
05/05/2025 12:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
05/05/2025 12:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
05/05/2025 12:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24