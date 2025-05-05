بقوّة هندسية إسرائيلية شرق خان يونس.. هذا ما فعلته "القسام"

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أعلنت الجناح العسكري لحركة ، اليوم الاثنين، تنفيذ كمين مركب بقوة هندسية إسرائيلية وآليات عسكرية في منطقة الفراحين شرق ، جنوب .وقالت القسام في بيان، إنه "خلال كمين مركب، تمكن مجاهدونا من استهداف قوة هندسية صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد ومن ثم الاشتباك معها من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، بعدها تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".