عبر التاريخ.. ماذا حدث في مثل هذا اليوم؟

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عادة ما يرتبط تاريخ الخامس من أيار باحتفال "Cinco de Mayo" في ، والذي تحتفل به البلاد بذكرى انتصارها على في معركة بويبلا في عام 1862. ولكن هناك أحداث أخرى حدثت في هذا مثل هذا اليوم.بحسب موقع "History" الأميركي، "في مثل هذا اليوم من العام 1809، أصبحت ماري كيز أول امرأة أميركية تحصل على براءة اختراع لتقنيتها في نسج القش والحرير لصنع القبعات. وفي العام 1818، ولد الفيلسوف والناقد للاقتصاد السياسي والمؤرخ وعالم الاجتماع والصحفي والثوري الألماني كارل ماركس. ومن أبرز أعماله، "البيان الشيوعي" أو ما يُعرف بـ"The Communist Manifesto"."وتابع الموقع، "في هذا اليوم من العام 1821، توفي نابليون بونابرت، الحاكم الفرنسي السابق الذي حكم إمبراطورية امتدت عبر ، سجينًا بريطانيًا في سانت هيلينا النائية في جنوب المحيط . وكان نابليون، المولود في كورسيكا، أحد أعظم الاستراتيجيين العسكريين في التاريخ، ارتقى بسرعة في صفوف الجيش الثوري الفرنسي أواخر تسعينيات القرن الثامن عشر. وبعد مسيرة عظيمة، نُفي نابليون لاحقًا إلى جزيرة سانت هيلينا قبالة سواحل إفريقيا. وبعد ست سنوات، توفي، على الأرجح بسبب سرطان المعدة، وفي عام 1840 أعيد جثمانه ، حيث دُفن في "ليزانفاليد" Hôtel des Invalides.وبحسب الموقع، "في العام 1905، بدأت المحاكمة في قضية مقتل توماس وآنا فارو، أصحاب المتاجر في جنوب . وكانت هذه القضية الأولى التي يتم حلها على أساس أدلة بصمات الأصابع. وفي عام 1919، أعلن الوفد بقيادة رئيس الوزراء فيتوريو أورلاندو ووزير الخارجية سيدني سونينو، أنه سيعود إلى مؤتمر للسلام في ، فرنسا، بعد مغادرته بشكل مفاجئ قبل أحد عشر يوماً أثناء مفاوضات مثيرة للجدل حول الأراضي التي ستحصل عليها بعد الحرب العالمية الأولى. وفي الخامس من أيار من العام 1945، قُتل ستة أشخاص في ولاية أوريغون جراء قنبلة يابانية. ففي غيرهارت ماونتن، أوريغون، لقيت سيدة وخمسة أطفال حتفهم أثناء محاولتهم سحب منطاد ياباني من الغابة. وفي الواقع، كان المنطاد مفخخاً، وانفجر بعد وقت قصير".وتابع الموقع، "في الخامس من أيار عام 1955، أصبحت الاتحادية (ألمانيا الغربية) دولة ذات سيادة عندما أنهت وفرنسا وبريطانيا العظمى احتلالها العسكري الذي بدأ في عام 1945. وبهذا الإجراء، مُنحت ألمانيا الغربية الحق في إعادة التسلح وأن تصبح عضوًا كامل العضوية في التحالف ضد الاتحاد السوفييتي. وبعد وقت قصير من صدور إعلان 5 أيار، اعترف الاتحاد السوفيتي رسميًا بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وظلت ألمانيا منفصلة حتى عام 1990، عندما أُعيد توحيدها رسميًا وأصبحت دولةً ديمقراطيةً واحدةً. وفي 5 أيار 1961، انطلق قائد البحرية بارتليت شيبارد الابن إلى الفضاء على متن كبسولة الفضاء "فريدوم 7"، ليصبح أول رائد فضاء أميركي يسافر إلى الفضاء. وكانت الرحلة دون المدارية، التي استغرقت 15 دقيقة ووصلت إلى ارتفاع 116 ميلاً في الغلاف الجوي، انتصاراً كبيراً للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)".وبعيدا عن الأحداث السياسية، شكل تاريخ 5 أيار مرحلة مفصلية لغابرييل شانيل بحسب الموقع. "فقد أطلقت في هذا اليوم من عام 1921 عطر شانيل رقم 5 (Chanel N 5) رسميًا في متجر كوكو شانيل Coco Chanel في شارع كامبون في باريس. وأحدث العطر الجديد ثورةً في صناعة العطور على الفور، ولا يزال رائجاً حتى يومنا هذا. سينمائياً، وفي عام 2002، أصبح فيلم "Spider-Man"، الذي طُرح في 3 أيار من العام عينه، أسرع فيلم على الإطلاق يحقق أكثر من 100 مليون دولار في شباك التذاكر، حيث حقق 114.8 مليون دولار بحلول يوم 5 أيار".