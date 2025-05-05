اشتباكات في غرب كردفان.. ونزوح آلاف السودانيين

على وقع استمرار المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من ، أعلن حزب الأمة القومي مقتل العشرات في ولاية ، غرب البلاد.

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وأشار في بيان اليوم الإثنين إلى مقتل 26 شخصا في مدينة النهود جراء هجمات للدعم السريع.



كما أضاف أن عشرات الآلاف نزحوا من مناطق عد في الولاية جراء الاشتباكات.



وشدد على ان مدينة النهود تعد مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا محوريًا في الولاية، بل وفي عموم غرب السودان، لما تمثله من شريان رئيسي للأمن الغذائي والصحي لسكان الإقليم. وأكد أن "ما تشهده المدينة من إغلاق تام للأسواق، وتعطيل للمرافق الصحية والخدمات الأساسية، يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ويهدد حياة أكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن يقطنون المنطقة". (العربية)