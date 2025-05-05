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عربي-دولي

اشتباكات في غرب كردفان.. ونزوح آلاف السودانيين

Lebanon 24
05-05-2025 | 03:44
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على وقع استمرار المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من السودان، أعلن حزب الأمة القومي مقتل العشرات في ولاية غرب كردفان، غرب البلاد. 
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وأشار في بيان اليوم الإثنين إلى مقتل 26 شخصا في مدينة النهود جراء هجمات للدعم السريع.

كما أضاف أن عشرات الآلاف نزحوا من مناطق عد في الولاية جراء الاشتباكات.

وشدد على ان مدينة النهود تعد مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا محوريًا في الولاية، بل وفي عموم غرب السودان، لما تمثله من شريان رئيسي للأمن الغذائي والصحي لسكان الإقليم. وأكد أن "ما تشهده المدينة من إغلاق تام للأسواق، وتعطيل للمرافق الصحية والخدمات الأساسية، يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ويهدد حياة أكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن يقطنون المنطقة". (العربية) 
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