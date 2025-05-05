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عربي-دولي

لاريجاني: من المبكر تقييم المفاوضات مع أميركا

Lebanon 24
05-05-2025 | 03:46
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وسط التأكيدات الأميركية الأخيرة حول الهدف من المحادثات مع إيران، رأى علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على مسار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.
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كما اعتبر أنه من الضروري التريث ومتابعة التطورات قبل إصدار أي تقييم نهائي، وفق ما افاد موقع "جماران" الإيراني.
 
وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فوصفها لاريجاني بالمتضاربة. ورأى أن الإدارة الأميركية "لا تثبت على موقف واحد.. بل تكرر كلاماً معيناً ثم تغيره باستمرار". (العربية) 

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