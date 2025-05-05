لاريجاني: من المبكر تقييم المفاوضات مع أميركا

وسط التأكيدات الأميركية الأخيرة حول الهدف من المحادثات مع ، رأى ، مستشار المرشد ، وعضو ، أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على مسار المفاوضات غير المباشرة مع .

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كما اعتبر أنه من الضروري التريث ومتابعة التطورات قبل إصدار أي تقييم نهائي، وفق ما افاد موقع "جماران" الإيراني.

وتعليقا على تصريحات الأميركي ، فوصفها لاريجاني بالمتضاربة. ورأى أن "لا تثبت على موقف واحد.. بل تكرر كلاماً معيناً ثم تغيره باستمرار". (العربية)



