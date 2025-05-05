اعتقال 10 أشخاص قدموا معلومات إلى استخبارات كييف

أعلن ، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال 10 أشخاص في 3 مناطق روسية قدموا معلومات لاستخبارات عبر "مراكز اتصال احتيالية " لتنظيم هجمات إرهابية في .

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وجاء في بيان لجهاز الأمن : "تمكن الروسي بالتعاون مع ولجنة التحقيق الروسية، من إيقاف أنشطة أعضاء جماعة إجرامية منظمة كانت تقدم خدمات هاتفية غير قانونية، لتنفيذ أعمال احتيالية ونشر تهديدات إرهابية كاذبة بهدف زعزعة استقرار الوضع في روسيا".

وأشار البيان إلى أنه نتيجة للإجراءات المتخذة في مدينة ومقاطعتي موسكو وفلاديمير، تم اعتقال 10 مواطنين من روسيا كانوا يعملون على تشغيل "سيم بوكس" (صندوق يحتوي أكثر من شريحة وتتصل مع الإنترنت).

وأضاف البيان أنه تم فتح قضايا جنائية ويجري التحقيق فيها بموجب مواد القانون الجنائي الروسي "تنظيم جماعة إجرامية أو المشاركة فيها" و"الاحتيال" و"البلاغ الكاذب عن عمل إرهابي" عمداً، والتي تنص على عقوبة تصل إلى 20 عاماً بالسجن. (سبوتنيك)