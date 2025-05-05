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اعتقال 10 أشخاص قدموا معلومات إلى استخبارات كييف

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:02
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال 10 أشخاص في 3 مناطق روسية قدموا معلومات لاستخبارات كييف عبر "مراكز اتصال احتيالية " لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا.
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وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، من إيقاف أنشطة أعضاء جماعة إجرامية منظمة كانت تقدم خدمات هاتفية غير قانونية، لتنفيذ أعمال احتيالية ونشر تهديدات إرهابية كاذبة بهدف زعزعة استقرار الوضع في روسيا".
 
وأشار البيان إلى أنه نتيجة للإجراءات المتخذة في مدينة موسكو ومقاطعتي موسكو وفلاديمير، تم اعتقال 10 مواطنين من روسيا كانوا يعملون على تشغيل "سيم بوكس" (صندوق يحتوي أكثر من شريحة وتتصل مع الإنترنت).
 
 
وأضاف البيان أنه تم فتح قضايا جنائية ويجري التحقيق فيها بموجب مواد القانون الجنائي الروسي "تنظيم جماعة إجرامية أو المشاركة فيها" و"الاحتيال" و"البلاغ الكاذب عن عمل إرهابي" عمداً، والتي تنص على عقوبة تصل إلى 20 عاماً بالسجن. (سبوتنيك) 
 
 
 
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