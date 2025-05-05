طهران: مستعدون لمواصلة التفاوض مع أميركا

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وقال المتحدث باسم ، بقائي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين "مستعدون لمواصلة المفاوضات". في الوقت الذي لا تزال فيه الجولة الرابعة من المحادثات الأميركية معلقة، جددت التأكيد على أنها مستعدة لمواصلة المحادثات غير المباشرة.وقال المتحدث باسم ، بقائي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين "مستعدون لمواصلة المفاوضات".

كما أضاف أن المباحثات تتركز على ورفع الأميركية.

وأكد أنه "إذا كان مطلب هو ألّا نمتلك قنبلة نووية، فإن كثيراً من قابلة للحل".

إلى ذلك، أوضح أن " تأجيل موعد الجولة السابقة جاء بناءً على اقتراح الوسيط، أي وزير خارجية ، بدر ، وبالاتفاق بين الطرفين" والأميركي.



أما في ما يتعلق بمستقبل المفاوضات والموعد المقبل فأشار إلى أن "بلاده ستنتظر إعلان سلطنة ، نظراً لعدم وجود اتصال مباشر مع الطرف المقابل"، وفق تعبيره.

وقال: "نحن واثقون بأن الأصدقاء العمانيين سيقومون بأفضل تنسيق ممكن بشأن مواصلة المسار وتحديد الزمان والمكان المحتملين للمفاوضات، وسيتم إبلاغنا بذلك في الوقت المناسب."

ودعا بقائي كل من وبريطانيا وألمانيا أو ما يعرف بالترويكا الأوروبية، فضلا عن سائر إلى القيام بدور بنّاء في مسار المفاوضات، حسب تعبيره.



كما أوضح أن إلغاء اللقاء مع الأوروبية كان بسبب إلغاء مفاوضات . (العربية)