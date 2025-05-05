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عربي-دولي

طهران: مستعدون لمواصلة التفاوض مع أميركا

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:10
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في الوقت الذي لا تزال فيه الجولة الرابعة من المحادثات الأميركية الإيرانية معلقة، جددت طهران التأكيد على أنها مستعدة لمواصلة المحادثات غير المباشرة.
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين "مستعدون لمواصلة المفاوضات". 
 
كما أضاف أن المباحثات تتركز على النووي ورفع العقوبات الأميركية.
 
وأكد أنه "إذا كان مطلب واشنطن هو ألّا نمتلك قنبلة نووية، فإن كثيراً من القضايا قابلة للحل".
 
إلى ذلك، أوضح أن " تأجيل موعد الجولة السابقة جاء بناءً على اقتراح الوسيط، أي وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، وبالاتفاق بين الطرفين" الإيراني والأميركي.

أما في ما يتعلق بمستقبل المفاوضات والموعد المقبل فأشار إلى أن "بلاده ستنتظر إعلان سلطنة عمان، نظراً لعدم وجود اتصال مباشر مع الطرف المقابل"، وفق تعبيره.
 
وقال: "نحن واثقون بأن الأصدقاء العمانيين سيقومون بأفضل تنسيق ممكن بشأن مواصلة المسار وتحديد الزمان والمكان المحتملين للمفاوضات، وسيتم إبلاغنا بذلك في الوقت المناسب."
 
ودعا بقائي كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أو ما يعرف بالترويكا الأوروبية، فضلا عن سائر الدول الأوروبية إلى القيام بدور بنّاء في مسار المفاوضات، حسب تعبيره.

كما أوضح أن إلغاء اللقاء مع الترويكا الأوروبية كان بسبب إلغاء مفاوضات روما. (العربية)
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