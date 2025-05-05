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عربي-دولي
عن حدوث الزلازل.. ماذا قال خبير جيولوجي شهير؟
Lebanon 24
05-05-2025
|
04:17
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أعلن
ألكسندر غورشكوف
كبير الباحثين في معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء النظرية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تحديد وقت الزلزال وشدته في منطقة معينة بدقة مسألة صعبة.
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وقال: "لقد أثبت العلماء وجود ارتباطات واضحة بين التغيرات في تركيز غاز الرادون في المياه الجوفية والتغيرات في التوصيل الكهربائي للصخور في المنطقة التي أجريت فيها الدراسات".
كما أشار إلى أن "هذه المؤشرات الجيوكيميائية والفيزيائية قد حصلت على تأكيدات عملية بعد حدوث زلازل لاحقة في المناطق المرصودة عينها، وهو ما عزز مصداقيتها في الأوساط العلمية."
وقال موضحا: "لكن المشكلة الرئيسية تكمن في أن التوقعات كانت معقدة جدا، ومشكلة يصعب حلها. ولا يوجد حتى الآن نموذج
رياضي
مناسب لحدوث الزلازل لأن البيئة معقدة جدا، وكل العمليات غير خطية".
ويذكر أن العالم غورشكوف سبق أن أعلن أنه لا يتوقع حدوث زلازل قوية في منطقة أنطاليا الواقعة على الساحل الجنوبي لتركيا لأن الخطر الزلزالي هناك منخفض.
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