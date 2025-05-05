Advertisement

عربي-دولي

عن حدوث الزلازل.. ماذا قال خبير جيولوجي شهير؟

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1355970-638820409409197347.jpg
Doc-P-1355970-638820409409197347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن ألكسندر غورشكوف كبير الباحثين في معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء النظرية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تحديد وقت الزلزال وشدته في منطقة معينة بدقة مسألة صعبة.
Advertisement
 
وقال:  "لقد أثبت العلماء وجود ارتباطات واضحة بين التغيرات في تركيز غاز الرادون في المياه الجوفية والتغيرات في التوصيل الكهربائي للصخور في المنطقة التي أجريت فيها الدراسات".

كما أشار إلى أن "هذه المؤشرات الجيوكيميائية والفيزيائية قد حصلت على تأكيدات عملية بعد حدوث زلازل لاحقة في المناطق المرصودة عينها، وهو ما عزز مصداقيتها في الأوساط العلمية."

وقال موضحا: "لكن المشكلة الرئيسية تكمن في أن التوقعات كانت معقدة جدا، ومشكلة يصعب حلها. ولا يوجد حتى الآن نموذج رياضي مناسب لحدوث الزلازل لأن البيئة معقدة جدا، وكل العمليات غير خطية".

ويذكر أن العالم غورشكوف سبق أن أعلن أنه لا يتوقع حدوث زلازل قوية في منطقة أنطاليا الواقعة على الساحل الجنوبي لتركيا لأن الخطر الزلزالي هناك منخفض.

مواضيع ذات صلة
خبير جيولوجيّ: هذا ما حدث بعد زلزال ميانمار
lebanon 24
05/05/2025 14:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُؤثّر زلزال اسطنبول على لبنان؟.. إليكم ما أوضحه خبير جيولوجيّ
lebanon 24
05/05/2025 14:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير يكشف: زلزال جنوب شرق آسيا اليوم يضاهي زلزالي أرمينيا وتركيا
lebanon 24
05/05/2025 14:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
زلازل وهزات أرضية تضرب مصر مؤخرا.. هذا ما كشفه خبير عن السبب
lebanon 24
05/05/2025 14:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2025-05-05
07:14 | 2025-05-05
07:00 | 2025-05-05
07:00 | 2025-05-05
06:55 | 2025-05-05
06:40 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24