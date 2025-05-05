بعد قرار الحكومة.. عائلات إسرائيلية تنتقد خطة نتنياهو في غزة

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وقال والمفقودين في بيان إن "الخطة التي أقرها المجلس تستحق أن نطلق عليها "خطة (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش- (رئيس الوزراء بنيامين) " للتضحية بالرهائن"، وفق تعبيرهم. اعتبرت عائلات الرهائن المحتجزين في اليوم الاثنين أن الخطة الحكومية الجديدة لتوسعة العملية العسكرية في قطاع غزة "تضحية بالرهائن" المحتجزين هناك.وقال والمفقودين في بيان إن "الخطة التي أقرها المجلس تستحق أن نطلق عليها "خطة (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش- (رئيس الوزراء بنيامين) " للتضحية بالرهائن"، وفق تعبيرهم.

يأتي ذلك بعد أن الأمني المصغر بوقت سابق اليوم على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع وتعزز فكرة الهجرة الطوعية للسكان، حسب ما أكد لوكالة فرانس برس.



وقال المصدر: "تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل إلى الجنوب حماية لهم".

كما أضاف أن الخطة تتضمن "ضربات قوية ضد " دون تحديد طبيعتها.



كذلك أردف أن نتنياهو "مستمر في الترويج" لخطة الرئيس الأميركي بشأن "الهجرة الطوعية" لسكان غزة إلى دول جوار مثل مصر والأردن.