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عربي-دولي

بعد قرار الحكومة.. عائلات إسرائيلية تنتقد خطة نتنياهو في غزة

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:25
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اعتبرت عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة اليوم الاثنين أن الخطة الحكومية الجديدة لتوسعة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة "تضحية بالرهائن" المحتجزين هناك.
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وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان إن "الخطة التي أقرها المجلس تستحق أن نطلق عليها "خطة (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش- (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو" للتضحية بالرهائن"، وفق تعبيرهم.
يأتي ذلك بعد أن وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل بوقت سابق اليوم على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل "السيطرة" على القطاع وتعزز فكرة الهجرة الطوعية للسكان، حسب ما أكد مسؤول سياسي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر: "تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم".
كما أضاف أن الخطة تتضمن "ضربات قوية ضد حماس" دون تحديد طبيعتها.

كذلك أردف أن نتنياهو "مستمر في الترويج" لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "الهجرة الطوعية" لسكان غزة إلى دول جوار مثل مصر والأردن.
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