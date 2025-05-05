إيران خططت له.. إحباط "هجوم إرهابي" داخل الأراضي البريطانية

أفادت صحيفة " التلغراف" عن إحباط "هجوم إرهابي" من تدبير قبل ساعات من تنفيذه داخل .

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وبحسب الصحيفة، تم خلال العملية اعتقال 7 إيرانيين في أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن "الهدف المحتمل للهجوم الذي تم إحباطه قد يكون كنيسًا يهوديًّا أو هدفًا آخر مرتبطًا بالجالية ".