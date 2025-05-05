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عربي-دولي

إيران خططت له.. إحباط "هجوم إرهابي" داخل الأراضي البريطانية

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:53
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أفادت صحيفة " التلغراف" البريطانية عن إحباط "هجوم إرهابي" من تدبير إيران قبل ساعات من تنفيذه داخل الأراضي البريطانية.
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وبحسب الصحيفة، تم خلال العملية اعتقال 7 إيرانيين في أنحاء البلاد. 
 
وأشارت إلى أن "الهدف المحتمل للهجوم الذي تم إحباطه قد يكون كنيسًا يهوديًّا أو هدفًا آخر مرتبطًا بالجالية اليهودية". 
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