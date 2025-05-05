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إقتصاد

من الاتفاقيات إلى النقاشات.. فرنسا تعمّق حضورها الاقتصادي في مصر

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:04
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تستضيف فرنسا منتدى اقتصاديا كبيرا، من تنظيم فرنسي، وتحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس المقبل.
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وذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة، في بيان صحفي، أن المنتدى، الذي تتواصل أعماله لمدة 3 أيام، يأتي في أعقاب الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس ماكرون إلى مصر الشهر الماضي وما شهدته من التأكيد على الالتزام القوي بالتعاون بين باريس والقاهرة، تجسد في اتفاقيات رئيسية من بينها عقد بقيمة 600 مليون يورو الموقع مع شركة أر اه تى بي الفرنسية لتشغيل الخط الثالث لمترو القاهرة، ومشروع النفق الممنوح لشركة فينسي افريك Vinci Afrique.

وأضافت، أن المنتدى المقبل الذي ينظمه مجلس مستشارو التجارة الخارجية بفرنسا CCE يعد حدثا بارزا آخر يضاف إلى الديناميكية الفرنسية المصرية.

وأوضحت، أن هذا المنتدى يعد منصة حقيقية للتبادل، حيث يجمع أكثر من 300 من صناع القرار الاقتصادي، وقادة الأعمال، والخبراء الإقليميين، والمؤسسات من مصر والمغرب العربي، والمشرق العربي، والخليج، وفرنسا، ويهدف إلى فهم التحولات الجارية، وبناء جسور مستدامة بين الأنظمة الاقتصادية، وتحديد محركات النمو المستقبلية بشكل مشترك.

ويتضمن المنتدى عددا من جلسات النقاش والجلسات العامة حول التحولات في مجالات الطاقة والبيئة والرقمنة، وورش عمل خاصة بالتكنولوجيا الزراعية، الذكاء الاصطناعي، السياحة، الصحة، الدفاع، والنقل البري، بالإضافة إلى اجتماعات عمل ثنائية B2B تنظم بالتعاون مع وكالة بيزنس فرانس، كما تشمل فعاليات المنتدى مناقشات مع وزراء ومسؤولين مصريين وكبار المسؤولين الفرنسيين.

ويشارك فى المنتدى نخبة من المسؤولين والمتخصصين الفرنسيين من بينهم كريستيل هايدمان الرئيسة التنفيذية لشركة أورانج، ومود بايلي الرئيسة التنفيذية لفندق سوفيتيل، وتييري بلاندينييه الرئيس التنفيذي لشركة إنفيفو، وألكسندر زيغلر نائب رئيس مجموعة سافران، وموريس غوردو-مونتاني المستشار الدبلوماسي السابق للرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك. (روسيا اليوم)
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