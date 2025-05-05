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إقتصاد

رقم كبير جدًا.. كم بلغت خسائر انفجار ميناء رجائي الإيراني؟

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:13
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قال مسؤول إيراني أن خسائر انفجار ميناء رجائي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.

يأتي ذلك بعد أن تم توقيف شخصين في إيران، أحدهما مسؤول حكومي، على خلفية الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي، أكبر ميناء تجاري بالبلاد، في 26 أ نيسان الماضي مخلفا عشرات القتلى، وفق ما أفاد التلفزيون المحلي اليوم الأحد.
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ووقع الانفجار الذي سمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات في أحد أرصفة الميناء القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز الإستراتيجي، الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي و85% من البضائع في إيران، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران.
 
وكانت قد أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه و خلال اجتماع مشترك لمناقشة سُبل تعويض خسائر ميناء الشهيد رجائي، أوضح قهرماني أن الحادث أسفر عن أبعاد واسع.

وأضاف أنه تم تقييم 2600 سيارة، حيث حصلت 800 سيارة مؤمنة على تعويضات، أو هي في طريقها للحصول عليها، بينما تم تقييم 1816 سيارة غير مؤمنة.

وأشار قهرماني إلى أنه منذ الليلة الثانية للحادث، تم استئناف العمل في ميناء الشهيد رجائي، مؤكدًا أن الأضرار الصغيرة قد تم تعويضها أو هي قيد التعويض.

وأكد أن سياسة السلطة القضائية هي تعويض الخسائر قدر الإمكان، لضمان عدم المساس بسمعة التجار في الخارج، وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم.
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