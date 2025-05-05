ترامب: أُريد ضمّ كندا إلى الولايات المتّحدة

قال الرئيس الأميركي إنّه لا يزال يرغب في ضم لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين.

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وعندما سئل عما إذا كان يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على كندا، قال في مقابلة على قناة "NBC": "أعتقد أننا لن نصل إلى تلك المرحلة أبدا. قد يحدث أمر ما مع غرينلاند، وسأكون صريحا، نحن نحتاج إليها من أجل "، مضيفا: "لكن لا أرى أن هذا سيحدث مع كندا، فقط لا أراه، ويجب أن أكون صادقا معك". (روسيا اليوم)