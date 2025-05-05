كيف ستؤثر اتفاقية المعادن النادرة على أميركا؟ مسؤولة تكشف

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حذرت النواب الأميركي عن الحزب ، من أن الاتفاقية الخاصة بالموارد الطبيعية بين وأوكرانيا ستقود بلادها نحو نفقات غير محدودة.وكتبت في منشور عبر منصة "إكس": لا نريد أن تؤدي النادرة الموجودة في إلى فرض تكاليف لا نهائية وعبء دفاعي عسكري على أميركا".وأضافت أن لدى الولايات المتحدة موارد كبيرة من المعادن النادرة التي يمكن استخراجها محليا وخلق فرص عمل جديدة، مشيرة إلى أن السماح بذلك، يتطلب تحقيق موافقة الحكومة الفيدرالية.وهذا ليس أول انتقاد توجهه غرين لصفقة المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة حيث قالت في وقت سابق إنها قد تؤدي إلى صراع مسلح جديد. (روسيا اليوم)