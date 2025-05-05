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عربي-دولي

كيف ستؤثر اتفاقية المعادن النادرة على أميركا؟ مسؤولة تكشف

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:22
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حذرت عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري مارغوري تايلور غرين، من أن الاتفاقية الخاصة بالموارد الطبيعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا ستقود بلادها نحو نفقات غير محدودة.
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وكتبت غرين في منشور عبر منصة "إكس": لا نريد أن تؤدي المعادن النادرة الموجودة في أوكرانيا إلى فرض تكاليف لا نهائية وعبء دفاعي عسكري على أميركا".

وأضافت أن لدى الولايات المتحدة موارد كبيرة من المعادن النادرة التي يمكن استخراجها محليا وخلق فرص عمل جديدة، مشيرة إلى أن السماح بذلك، يتطلب تحقيق موافقة الحكومة الفيدرالية.

وهذا ليس أول انتقاد توجهه غرين لصفقة المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة حيث قالت في وقت سابق إنها قد تؤدي إلى صراع مسلح جديد. (روسيا اليوم)
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