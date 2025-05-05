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عربي-دولي

من إسرائيل إلى أوكرانيا... ماذا ستُرسل أميركا إلى كييف؟

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:26
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن أميركا ستُرسل المزيد من الدفاعات الجوية إلى أوكرانيا.
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وبحسب الصحيفة، صرح 4 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين بأنه سيتم إرسال نظام دفاع جوي من طراز "باتريوت"، كان متمركزًا في إسرائيل، إلى أوكرانيا بعد تجديده.
 
 
كذلك، يُناقش الحلفاء الغربيون لوجستيات تقديم ألمانيا أو اليونان نظامًا آخر إلى أوكرانيا. (ارم نيوز)
 
 
 
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