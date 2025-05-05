من إسرائيل إلى أوكرانيا... ماذا ستُرسل أميركا إلى كييف؟

كشفت صحيفة " تايمز"، أن أميركا ستُرسل المزيد من الدفاعات الجوية إلى .

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وبحسب الصحيفة، صرح 4 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين بأنه سيتم إرسال نظام دفاع جوي من طراز " "، كان متمركزًا ، إلى أوكرانيا بعد تجديده.

كذلك، يُناقش الحلفاء الغربيون لوجستيات تقديم أو نظامًا آخر إلى أوكرانيا. (ارم نيوز)