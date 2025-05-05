روسيا... اعتقال 10 أشخاص خططوا لهجمات إرهابية

Advertisement

أعلن ، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال 10 أشخاص في 3 مناطق روسية قدموا معلومات إلى الاستخبارات عبر "مراكز اتصال احتيالية" لتنظيم هجمات إرهابية في .وقال ، في بيان، "تمكن جهاز الأمن الروسي بالتعاون مع ولجنة التحقيق الروسية، من إيقاف أنشطة أعضاء جماعة إجرامية منظمة كانت تقدم خدمات هاتفية غير قانونية، لتنفيذ أعمال احتيالية ونشر تهديدات إرهابية كاذبة بهدف زعزعة استقرار الوضع في روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة " " الروسية للأنباء.وأضاف البيان أنه نتيجة للإجراءات المتخذة في مدينة ومقاطعتي موسكو وفلاديمير، تم اعتقال 10 مواطنين من روسيا كانوا يعملون على تشغيل "سيم بوكس" (صندوق يحتوي أكثر من شريحة وتتصل مع الإنترنت).وقال البيان إنه تم فتح قضايا جنائية ويجري التحقيق فيها بموجب مواد القانون الجنائي الروسي "تنظيم جماعة إجرامية أو المشاركة فيها" و"الاحتيال" و"البلاغ الكاذب عن عمل إرهابي" عمداً، والتي تنص على عقوبة تصل إلى 20 عاماً بالسجن.وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن استخبارات وتحت غطاء مؤسسة "راند" تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.