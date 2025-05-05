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روسيا... اعتقال 10 أشخاص خططوا لهجمات إرهابية

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:27
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال 10 أشخاص في 3 مناطق روسية قدموا معلومات إلى الاستخبارات الأوكرانية عبر "مراكز اتصال احتيالية" لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا.
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وقال جهاز الأمن الفيدرالي، في بيان، "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، من إيقاف أنشطة أعضاء جماعة إجرامية منظمة كانت تقدم خدمات هاتفية غير قانونية، لتنفيذ أعمال احتيالية ونشر تهديدات إرهابية كاذبة بهدف زعزعة استقرار الوضع في روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه نتيجة للإجراءات المتخذة في مدينة موسكو ومقاطعتي موسكو وفلاديمير، تم اعتقال 10 مواطنين من روسيا كانوا يعملون على تشغيل "سيم بوكس" (صندوق يحتوي أكثر من شريحة وتتصل مع الإنترنت).

وقال البيان إنه تم فتح قضايا جنائية ويجري التحقيق فيها بموجب مواد القانون الجنائي الروسي "تنظيم جماعة إجرامية أو المشاركة فيها" و"الاحتيال" و"البلاغ الكاذب عن عمل إرهابي" عمداً، والتي تنص على عقوبة تصل إلى 20 عاماً بالسجن.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن استخبارات أوكرانيا وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.
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