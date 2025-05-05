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عربي-دولي

تخطّت قوّته الـ6 درجات... زلزال عنيف ضرب المكسيك

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:33
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ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض،‭ ‬‬أن زلزالا بلغت قوته 6.2 على مقياس ريختر ضرب منطقة تشياباس في المكسيك.
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وأفاد المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 269 كيلومترا.
 
 
 
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