بالفيديو.. مركز عسكري سوري تحت سيطرة إسرائيل

#عاجل العثور على مقر القيادة المركزي للنظام السوري الماضي في قمة جبل الشيخ وتدميره - مشاهد من أنشطة قوات لواء الجبال (810) في منطقة سوريا
⭕️تواصل قوات لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 العمل في منطقة جنوب سوريا.
⭕️خلال الأسبوع المنصرم استكملت قوات اللواء التي ضمت قوات… pic.twitter.com/xGFOhzOI7M
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 5, 2025
#عاجل العثور على مقر القيادة المركزي للنظام السوري الماضي في قمة جبل الشيخ وتدميره - مشاهد من أنشطة قوات لواء الجبال (810) في منطقة سوريا
⭕️تواصل قوات لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 العمل في منطقة جنوب سوريا.
⭕️خلال الأسبوع المنصرم استكملت قوات اللواء التي ضمت قوات… pic.twitter.com/xGFOhzOI7M