بالفيديو.. مركز عسكري سوري تحت سيطرة إسرائيل

أعلن المتحدّث باسم الجيش ، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أنه "تم العثور على مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق في قمة وتدميره".



#عاجل العثور على مقر القيادة المركزي للنظام السوري الماضي في الشيخ وتدميره - مشاهد من أنشطة قوات لواء الجبال (810) في



⭕️تواصل قوات لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 العمل في منطقة جنوب .



⭕️خلال الأسبوع المنصرم استكملت قوات اللواء التي ضمت قوات… pic.twitter.com/xGFOhzOI7M — ادرعي (@AvichayAdraee) May 5, 2025 Advertisement

وقال: "خلال الأسبوع المنصرم استكملت قوات اللواء التي ضمت قوات المظليين ووحدة يهلوم عملية مداهمة استهدفت مقر القيادة المركزي للوحدة المسؤولة عن منطقة جبل الشيخ في النظام السوري السابق، وخلال النشاط عثرت القوات على بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السابق ومنها مستودعات أسلحة ووسائل قتالية ومن ضمنها مدافع ومنصات إطلاق وقذائف هاون وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وألغام. تمت مصادرة أو تدمير جميع الوسائل". وأكد ، أن "قوات لواء الجبال (810) تواصل تحت قيادة الفرقة 210 العمل في منطقة ".وقال: "خلال الأسبوع المنصرم استكملت قوات اللواء التي ضمت قوات المظليين ووحدة يهلوم عملية مداهمة استهدفت مقر القيادة المركزي للوحدة المسؤولة عن منطقة جبل الشيخ في النظام السوري السابق، وخلال النشاط عثرت القوات على بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السابق ومنها مستودعات أسلحة ووسائل قتالية ومن ضمنها مدافع ومنصات إطلاق وقذائف هاون وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وألغام. تمت مصادرة أو تدمير جميع الوسائل".