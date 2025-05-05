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عربي-دولي

بالفيديو.. مركز عسكري سوري تحت سيطرة إسرائيل

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:47
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أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أنه "تم العثور على مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق في قمة جبل الشيخ وتدميره".
 
وأكد ادرعي، أن "قوات لواء الجبال (810) تواصل تحت قيادة الفرقة 210 العمل في منطقة جنوب سوريا".
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وقال: "خلال الأسبوع المنصرم استكملت قوات اللواء التي ضمت قوات المظليين ووحدة يهلوم عملية مداهمة استهدفت مقر القيادة المركزي للوحدة المسؤولة عن منطقة جبل الشيخ في النظام السوري السابق، وخلال النشاط عثرت القوات على بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السابق ومنها مستودعات أسلحة ووسائل قتالية ومن ضمنها مدافع ومنصات إطلاق وقذائف هاون وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وألغام. تمت مصادرة أو تدمير جميع الوسائل".
 
 
 
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