Advertisement

عربي-دولي

هل من زيارة مُرتقبة لبوتين إلى منطقة الشرق الأوسط هذا الشهر؟

Lebanon 24
05-05-2025 | 06:05
A-
A+
Doc-P-1356036-638820472679750956.jpg
Doc-P-1356036-638820472679750956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يُخطّط لزيارة الشرق الأوسط منتصف أيار.
Advertisement


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ بوتين يستعدّ لأسبوع حافل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، في 9 أيار، حيث يُحضّر لاجتماعات ثنائية مع عدد من زعماء الدول إضافة إلى لقاء عدد كبير من الضيوف. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وكالة يونهاب: أنظمة صواريخ باتريوت سيتم نقلها من كوريا الجنوبية جزئيا إلى الشرق الأوسط لمدة أشهر
lebanon 24
05/05/2025 14:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي كبير: حتى زيارة ترمب للشرق الأوسط ستستمر جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
05/05/2025 14:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: الوسطاء يعملون على حل نهائي بشأن غزة قبل زيارة ترامب للشرق الأوسط
lebanon 24
05/05/2025 14:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تقف التحديات السورية عائقا أمام طموحات الصين في الشرق الأوسط؟
lebanon 24
05/05/2025 14:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:33 | 2025-05-05
07:30 | 2025-05-05
07:14 | 2025-05-05
07:00 | 2025-05-05
07:00 | 2025-05-05
06:55 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24