هل من زيارة مُرتقبة لبوتين إلى منطقة الشرق الأوسط هذا الشهر؟

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أعلن أن لا يُخطّط لزيارة منتصف أيار.وقال المتحدث باسم الكرملين إنّ يستعدّ لأسبوع حافل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على ، في 9 أيار، حيث يُحضّر لاجتماعات ثنائية مع عدد من زعماء الدول إضافة إلى لقاء عدد كبير من الضيوف. (روسيا اليوم)