​عن القتال في سدّ تشرين.. هذا ما أعلنته الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا

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بعد أكثر من 3 أشهر من المواجهات، أعلنت ، عن انتهاء الأعمال العسكرية في سدّ تشرين الواقع في ريف حلب.وأوضحت في بيان، أن قوات "نجحت في حماية السدّ، لكنها لا تزال متأهبة في وجه أي خطر جديد".كما اعتبرت أن "سد تشرين تحول إلى رمز وطني ، ومعقل للصمود في وجه الأطماع ". (العربية)