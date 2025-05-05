Advertisement

عربي-دولي

​عن القتال في سدّ تشرين.. هذا ما أعلنته الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا

Lebanon 24
05-05-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1356041-638820476396153009.jpg
Doc-P-1356041-638820476396153009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أكثر من 3 أشهر من المواجهات، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، عن انتهاء الأعمال العسكرية في سدّ تشرين الواقع في ريف حلب.
Advertisement

وأوضحت في بيان، أن قوات سوريا الديمقراطية "نجحت في حماية السدّ، لكنها لا تزال متأهبة في وجه أي خطر جديد".

كما اعتبرت أن "سد تشرين تحول إلى رمز وطني جامع، ومعقل للصمود في وجه الأطماع التركية". (العربية)
 
 
 

 
مواضيع ذات صلة
الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا: انتهاء القتال في سد تشرين بريف حلب
lebanon 24
05/05/2025 16:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تعرب عن القلق من التصعيد في صحنايا وجرمانا
lebanon 24
05/05/2025 16:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية تعلن إحباط هجوم للفصائل الموالية لتركيا في محيط سد تشرين شمالي سوريا
lebanon 24
05/05/2025 16:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: طرف واحد يسيطر على الحكومة الجديدة وهي لا تمثل كل الفئات
lebanon 24
05/05/2025 16:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:16 | 2025-05-05
08:37 | 2025-05-05
08:20 | 2025-05-05
08:08 | 2025-05-05
08:00 | 2025-05-05
07:53 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24