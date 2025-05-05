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عربي-دولي

ترامب في خطاب جديد: "لتفكيك نووي إيران بالكامل"!

Lebanon 24
05-05-2025 | 06:30
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن هدف المفاوضات مع إيران هو تفكيك برنامج طهران النووي "بالكامل".
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وأضاف ترامب، في تصريحات له خلال مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" بثت، يوم الأحد: "تفكيك كامل.. نعم هذا كل ما سأقبله".
 
وأضاف: "أريد لإيران أن تكون ناجحة جدا وعظيمة ومذهلة، الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو سلاح نووي، إذا أرادوا النجاح فلا بأس أريد لهم أن ينجحوا كثيراً".

وتابع قائلاً: "فقط لا أريدهم أن يمتلكوا سلاحاً نووياً لأن العالم سيتدمر".

وأوضح ترامب، أنه منفتح على سماع الحجج المؤيدة لامتلاك إيران برنامجاً نووياً مدنياً.
 
ووفق ما ذكر موقع "أكسيوس"، فإنَّ تصريحات ترامب تشير إلى حسم الجدل بشأن الهدف من المحادثات مع إيران.

وأضاف الموقع، أن الأصوات الأكثر تشدداً في الإدارة، والمدعومة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ترى أن على الولايات المتحدة أن تطالب بالتفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني، وأن تستخدم القوة العسكرية إذا رفضت إيران ذلك.

أما الفريق الآخر داخل الإدارة، فيعتقد أن إيران لن تقبل التفكيك الكامل لبرنامجها النووي، وقد اقترح أن توافق الولايات المتحدة على تخصيب اليورانيوم بدرجة قليلة، من أجل التوصل إلى اتفاق وتجنب ضربة عسكرية قد تؤدي إلى حرب مع إيران.

كذلك، ذكر أن الوضع الحالي، هو أن إيران أعلنت مرارا أنها لن تقبل التفكيك الكامل لبرنامجها النووي.

ومن المتوقع أن يلتقي المفاوضون الأميركيون والإيرانيون في وقت لاحق هذا الأسبوع في الجولة الرابعة من المحادثات النووية.

ومن المرجح أن يكون لتصريح ترامب تأثير كبير على الجولة المقبلة من المفاوضات. (سكاي نيوز عربية)
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