إعتقال نائب رئيس مكتب زيلينسكي السابق... ما السبب؟

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قررت في اليوم الاثنين، احتجاز مكتب السابق المشتبه به في قضايا فساد.وأفاد في أوكرانيا أن متهم بجرائم جديدة، بما في ذلك غسل الأموال والرشوة. (روسيا اليوم)