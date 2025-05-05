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إعتقال نائب رئيس مكتب زيلينسكي السابق... ما السبب؟

Lebanon 24
05-05-2025 | 07:14
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قررت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا اليوم الاثنين، احتجاز نائب رئيس مكتب زيلينسكي السابق أندريه سميرنوف المشتبه به في قضايا فساد.
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وأفاد المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أن سميرنوف متهم بجرائم جديدة، بما في ذلك غسل الأموال والرشوة. (روسيا اليوم)
 
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