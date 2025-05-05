مشروع هندسي إسرائيلي ضخم في سوريا.. هذا ما يحصل

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وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التوسع ضمن مشروع هندسي ضخم لتحصين الحدود مع ، في إطار ما وصفته بـ"المنطقة الأمنية" التي تعمل على إنشائها داخل الأراضي السورية بعمق متدرج. وتم حتى الآن إنجاز نحو 20% من المشروع الممتد على طول 90 كم، ويتضمن خنادق وتحصينات دفاعية وبنية تحتية متقدمة.الجيش الإسرائيلي، وفق التقرير، يركز في الجولان على ثلاثة أهداف رئيسية: الردع، وتعزيز البنية التحتية، والتعاون الحذر مع القوات المحلية المتواجدة في المنطقة.في سياق متصل، قالت الصحيفة إن إسرائيل أجرت محادثات مع لتنسيق الأنشطة العسكرية داخل سوريا، بينما أبدت اهتمامًا ببناء "جيش دائم" للنظام السوري، رغم ترددها بسبب الكلفة المالية الباهظة لمثل هذا المشروع.