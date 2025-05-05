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عربي-دولي

مشروع هندسي إسرائيلي ضخم في سوريا.. هذا ما يحصل

Lebanon 24
05-05-2025 | 07:30
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كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تطورات ميدانية واستراتيجية على الحدود السوريةالإسرائيلية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي ضاعف وجوده ثلاث مرات في الجولان السوري خلال الأشهر الستة الماضية، وأنه أنشأ تسعة مواقع جديدة داخل الأراضي السورية.
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وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التوسع ضمن مشروع هندسي ضخم لتحصين الحدود مع سوريا، في إطار ما وصفته بـ"المنطقة الأمنية" التي تعمل إسرائيل على إنشائها داخل الأراضي السورية بعمق متدرج. وتم حتى الآن إنجاز نحو 20% من المشروع الممتد على طول 90 كم، ويتضمن خنادق وتحصينات دفاعية وبنية تحتية متقدمة.

الجيش الإسرائيلي، وفق التقرير، يركز في الجولان على ثلاثة أهداف رئيسية: الردع، وتعزيز البنية التحتية، والتعاون الحذر مع القوات المحلية المتواجدة في المنطقة.

في سياق متصل، قالت الصحيفة إن إسرائيل أجرت محادثات مع تركيا لتنسيق الأنشطة العسكرية داخل سوريا، بينما أبدت أنقرة اهتمامًا ببناء "جيش دائم" للنظام السوري، رغم ترددها بسبب الكلفة المالية الباهظة لمثل هذا المشروع.
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