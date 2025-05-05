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عربي-دولي

بالصور... سيارة اقتحمت مسجداً في تركيا

Lebanon 24
05-05-2025 | 07:33
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نجا المصلون في مسجد أبو بكر الصديق في مدينة إزميت التركية، من كارثة محققة عندما اخترق سائق مخمور يقود سيارته بسرعة، المسجد قبل موعد صلاة الفجر، وتسبب بضرر كبير للمكان.
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وأظهرت صور الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمسجد، بعدما استقرت السيارة في داخله. (ارم نيوز)
 
 
 
 
 
 
 
 
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