بالصور... سيارة اقتحمت مسجداً في تركيا

Advertisement

نجا المصلون في في مدينة إزميت ، من كارثة محققة عندما اخترق سائق مخمور يقود سيارته بسرعة، قبل موعد ، وتسبب بضرر كبير للمكان.وأظهرت صور الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمسجد، بعدما استقرت السيارة في داخله. (ارم نيوز)