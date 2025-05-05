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عربي-دولي
سموتريتش: سنحتل غزة
Lebanon 24
05-05-2025
|
07:53
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بعد موافقة المجلس الأمني المصغر
في إسرائيل
على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، شدد
وزير المالية
بتسلئيل سموتريتش
، على أن
إسرائيل
"ستحتل غزة".
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وقال خلال مؤتمر: "سنحتل غزة. وسنتوقف أخيراً عن الخوف من كلمة إحتلال".
كما أضاف أن "قراراً دراماتيكياً اتخذ في
مجلس الوزراء
المصغر أمس، وهو أنه لن يكون هناك تراجع، حتى في ما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن"، مردفاً أن "الطريقة الوحيدة لتحريرهم هي هزيمة
حماس
". (العربية)
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