سموتريتش: سنحتل غزة

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بعد موافقة المجلس الأمني المصغر على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، شدد ، على أن "ستحتل غزة".وقال خلال مؤتمر: "سنحتل غزة. وسنتوقف أخيراً عن الخوف من كلمة إحتلال".كما أضاف أن "قراراً دراماتيكياً اتخذ في المصغر أمس، وهو أنه لن يكون هناك تراجع، حتى في ما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن"، مردفاً أن "الطريقة الوحيدة لتحريرهم هي هزيمة ". (العربية)