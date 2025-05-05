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عربي-دولي

في سماء دولة عربيّة... ماذا رصدت إسرائيل وأثار قلقها؟ (صورة)

Lebanon 24
05-05-2025 | 08:37
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رصدت وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة المروحية القتالية الصينية المتطورة Z-20 لأول مرة في المناورات الجوية المشتركة مع مصر.
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وقال موقع "ناتسيف نت" الإسرائيلي، إنه عندما علمت العديد من الدول حول العالم بالميزات المتقدمة لطائرة الهليكوبتر الجديدة المتعددة الأغراض التابعة للجيش الأميركي - بلاك هوك، سارعت إلى جمع أكبر قدر ممكن من التفاصيل الفنية حول الطائرة من أجل بناء طائرة هليكوبتر مماثلة، وهو ما فعلته الصين بالفعل.

وأضاف: "يبدو أن الصينيين، الذين برعوا دائما في نسخ المعلومات من كافة الأنواع، تمكنوا من الحصول على كل تفاصيل المروحية تقريبا وبناء نسخة شبه مثالية من المروحية بميزاتها المتقدمة".

وتابع الموقع الإسرائيلي أن الصينيين يريدون، الآن دون خجل، بيع الطائرة المروحية في أسواق التصدير لمن يدفع أعلى سعر وقد تكون مصر الزبون المرتقب.

وظهرت المروحية الصينية Z-20 لأول مرة علنا في مصر خلال مشاركتها في تدريبات "نسور الحضارة"، ما يشير إلى الاهتمام المصري المتزايد بهذه المقاتلة المروحية المتطورة المتعددة الأدوار، حسب التقرير الإسرائيليّ. (رصد لبنان 24)
 
 
"توأم بلاك هوك الأمريكية".. <a class='entities-links' href='/entity/1196033021/إسرائيل/ar/1?utm_term=PublicFigures-إسرائيل&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-إسرائيل&id=37432&catid=0&pagetype=PublicFigures'>إسرائيل</a> ترصد ظهور مروحيات صينية متطورة في سماء مصر
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