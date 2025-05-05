في سماء دولة عربيّة... ماذا رصدت إسرائيل وأثار قلقها؟ (صورة)

رصدت وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة المروحية القتالية المتطورة Z-20 لأول مرة في المناورات الجوية المشتركة مع مصر.

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وقال موقع "ناتسيف نت" ، إنه عندما علمت العديد من الدول حول العالم بالميزات المتقدمة لطائرة الهليكوبتر الجديدة المتعددة الأغراض التابعة للجيش الأميركي - بلاك هوك، سارعت إلى جمع أكبر قدر ممكن من التفاصيل الفنية حول الطائرة من أجل بناء طائرة هليكوبتر مماثلة، وهو ما فعلته بالفعل.



وأضاف: "يبدو أن الصينيين، الذين برعوا دائما في نسخ المعلومات من كافة الأنواع، تمكنوا من الحصول على كل تفاصيل المروحية تقريبا وبناء نسخة شبه مثالية من المروحية بميزاتها المتقدمة".



وتابع الموقع الإسرائيلي أن الصينيين يريدون، الآن دون خجل، بيع الطائرة المروحية في أسواق التصدير لمن يدفع أعلى سعر وقد تكون مصر الزبون المرتقب.



وظهرت المروحية الصينية Z-20 لأول مرة علنا في مصر خلال مشاركتها في تدريبات "نسور الحضارة"، ما يشير إلى الاهتمام المصري المتزايد بهذه المقاتلة المروحية المتطورة المتعددة الأدوار، حسب التقرير الإسرائيليّ. (رصد 24)