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عربي-دولي

إيران بتهديد جديد.. سيدفعون الثمن الباهظ

Lebanon 24
05-05-2025 | 09:16
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حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تحرك خاطئ ضد إيران سيكون باهظ الثمن، متحدثا عن إمكانية عدم حيازة بلاده للسلاح النووي.
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وقال عراقجي في تصريح: "إذا كان هدف واشنطن من المفاوضات عدم حيازتنا للسلاح النووي فالاتفاق سيكون ممكنا وأي تحرك خاطئ ضد إيران سيكون باهظ الثمن".
 
وأشار إلى أن "الدعم القاتل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، وخوض الحرب نيابة عنه في اليمن، لم يحققا شيئا للشعب الأمريكي"، معتبرا أن نتنياهو يحاول بكل وقاحة أن يملي على الرئيس ترامب ما يمكنه وما لا يمكنه فعله في دبلوماسيته مع إيران. كما تعلم العالم كيف أن نتنياهو يتدخل بشكل مباشر في الحكومة الأمريكية لجرّها إلى كارثة جديدة في منطقتنا".

وأضاف: "لقد خدع نتنياهو فريق بايدن الفاشل لتسليمه مبلغا غير مسبوق قدره 23 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وهذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من تكلفة أي خطأ ضد إيران".

وتابع عراقجي قائلا: "إذا كان الهدف هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو السلاح النووي"، كما قال الرئيس ترامب للتو، فإن التوصل إلى اتفاق ممكن، ولا يوجد سوى مسار واحد لتحقيقه: الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة. وقد كشفت الأقلية التي تضع نتنياهو أولا، والتي ترتعد فرائصها من الدبلوماسية، عن أجندتها الحقيقية بالفعل. وعلى العالم أن يُولي اهتمامه لما تكشفه من أولوياتها الحقيقية".
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