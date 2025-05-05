إيران بتهديد جديد.. سيدفعون الثمن الباهظ

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حذر من أن أي تحرك خاطئ ضد سيكون باهظ الثمن، متحدثا عن إمكانية عدم حيازة بلاده للسلاح .وقال في تصريح: "إذا كان هدف من المفاوضات عدم حيازتنا للسلاح النووي فالاتفاق سيكون ممكنا وأي تحرك خاطئ ضد إيران سيكون باهظ الثمن".وأشار إلى أن "الدعم القاتل لرئيس الوزراء في الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، وخوض الحرب نيابة عنه في اليمن، لم يحققا شيئا للشعب الأمريكي"، معتبرا أن يحاول بكل وقاحة أن يملي على ما يمكنه وما لا يمكنه فعله في دبلوماسيته مع إيران. كما تعلم العالم كيف أن نتنياهو يتدخل بشكل مباشر في الحكومة لجرّها إلى كارثة جديدة في منطقتنا".وأضاف: "لقد خدع نتنياهو فريق الفاشل لتسليمه مبلغا غير مسبوق قدره 23 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب . وهذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من تكلفة أي خطأ ضد إيران".وتابع عراقجي قائلا: "إذا كان الهدف هو الشيء لا يمكنهم امتلاكه هو السلاح النووي"، كما قال الرئيس للتو، فإن التوصل إلى اتفاق ممكن، ولا يوجد سوى مسار واحد لتحقيقه: الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة. وقد كشفت الأقلية التي تضع نتنياهو أولا، والتي ترتعد فرائصها من الدبلوماسية، عن أجندتها الحقيقية بالفعل. وعلى العالم أن يُولي اهتمامه لما تكشفه من أولوياتها الحقيقية".