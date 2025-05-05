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3 قتلى... هجوم على دورية لشرطة المرور في داغستان

Lebanon 24
05-05-2025 | 09:37
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أفادت سلطات جمهورية داغستان في جنوب روسيا عن مقتل 3 عناصر من شرطة المرور بهجوم مسلح على سيارتهم في العاصمة محج قلعة اليوم الاثنين.
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وقالت وزارة الداخلية في داغستان في بيان لها، إن الجناة لاذوا بالفرار باستخدام سيارة الشرطة التي سرقوها، وتجري علمية للبحث والقبض على المهاجمين.
 
 
وفي وقت لاحق، أكدت السلطات القضاء على اثنين من المهاجمين، وسط تقديرات بتورط 4 أشخاص في الهجوم على الدورية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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