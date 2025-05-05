3 قتلى... هجوم على دورية لشرطة المرور في داغستان

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وقالت في داغستان في بيان لها، إن الجناة لاذوا بالفرار باستخدام سيارة الشرطة التي سرقوها، وتجري علمية للبحث والقبض على المهاجمين. أفادت سلطات في عن مقتل 3 عناصر من شرطة المرور بهجوم مسلح على سيارتهم في العاصمة محج قلعة اليوم الاثنين.وقالت في داغستان في بيان لها، إن الجناة لاذوا بالفرار باستخدام سيارة الشرطة التي سرقوها، وتجري علمية للبحث والقبض على المهاجمين.

وفي وقت لاحق، أكدت السلطات على اثنين من المهاجمين، وسط تقديرات بتورط 4 أشخاص في الهجوم على الدورية. (روسيا اليوم)