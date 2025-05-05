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عربي-دولي

آخر مهلة إسرائيلية لـ"حماس".. قبل الاحتلال الأخير

Lebanon 24
05-05-2025 | 09:48
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أمهلت إسرائيل حركة حماس حتى زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للمنطقة الأسبوع المقبل، لإتمام إبرام اتفاق حول قطاع غزة المحاصر.
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فقد قال مسؤول إسرائيلي كبير في مجال الدفاع، اليوم الاثنين، إن هناك "فرصة سانحة" أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة خلال زيارة ترامب القادمة.

وأوضح أن إسرائيل ستبدأ عملية جديدة في القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. (العربية)
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