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أمهلت حركة حتى زيارة الرئيس الأميركي، ، للمنطقة الأسبوع المقبل، لإتمام إبرام اتفاق حول المحاصر.فقد قال مسؤول إسرائيلي كبير في مجال الدفاع، اليوم الاثنين، إن هناك "فرصة سانحة" أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة خلال زيارة .وأوضح أن إسرائيل ستبدأ عملية جديدة في القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. (العربية)