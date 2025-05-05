Advertisement

عربي-دولي

أدنى رقم منذ 10 سنوات.. السوريون يتراجعون في ترتيب طالبي اللجوء

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1356145-638820631109658942.png
Doc-P-1356145-638820631109658942.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك في شهر شباط، وفقا لما أعلنته وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.
Advertisement

وأظهرت بيانات الوكالة أن السوريين تقدموا بنحو 5000 طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، خلال شهر فبراير، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 34 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وقال ماغنوس برونر، مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إن "أحدث أرقام اللجوء تظهر مدى أهمية الاستقرار في المناطق الأخرى بالنسبة لأوروبا".

وأفادت منظمة الأمم المتحدة بأنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، عاد مئات الآلاف من السوريين الذين كانوا قد لجأوا إلى دول أخرى إلى بلادهم.

وبحسب وكالة اللجوء الأوروبية (EUAA)، فقد تلقت دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب سويسرا والنرويج، ما مجموعه نحو 69,000 طلب لجوء في شهر شباط، وذلك في سياق اتجاه تراجعي في الأعداد بدأ منذ أكتوبر من عام 2024.

وكان السوريون يشكلون لفترة طويلة الفئة الأكبر من طالبي اللجوء، إلا أنهم أصبحوا في شهر شباط ثالث أكبر مجموعة، بعد الفنزويليين والأفغان.

وقد جاءت فرنسا في مقدمة الدول المستقبلة لطلبات اللجوء، تلتها إسبانيا، ثم ألمانيا، التي كانت لسنوات طويلة الوجهة الأكثر استقطابًا لطالبي اللجوء.
مواضيع ذات صلة
الدولار يتراجع لأدنى مستوياته منذ سنوات!
lebanon 24
05/05/2025 18:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 3 سنوات
lebanon 24
05/05/2025 18:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بتكوين تتراجع إلى نحو 76 ألف دولار وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني الماضي
lebanon 24
05/05/2025 18:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار قرب أدنى مستوى في 3 سنوات بعد هجوم ترامب على باول
lebanon 24
05/05/2025 18:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-05-05
10:48 | 2025-05-05
10:30 | 2025-05-05
10:30 | 2025-05-05
10:06 | 2025-05-05
10:06 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24