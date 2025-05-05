أدنى رقم منذ 10 سنوات.. السوريون يتراجعون في ترتيب طالبي اللجوء

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انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك في شهر شباط، وفقا لما أعلنته .وأظهرت بيانات الوكالة أن السوريين تقدموا بنحو 5000 طلب لجوء في الـ27، بالإضافة إلى والنرويج، خلال شهر فبراير، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 34 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه.وقال ، مفوض الهجرة في الاتحاد ، إن "أحدث أرقام اللجوء تظهر مدى أهمية الاستقرار في المناطق الأخرى بالنسبة لأوروبا".وأفادت بأنه منذ سقوط في ديسمبر الماضي، عاد مئات الآلاف من السوريين الذين كانوا قد لجأوا إلى دول أخرى إلى بلادهم.وبحسب وكالة اللجوء الأوروبية (EUAA)، فقد تلقت دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب سويسرا والنرويج، ما مجموعه نحو 69,000 طلب لجوء في شهر شباط، وذلك في سياق اتجاه تراجعي في الأعداد بدأ منذ أكتوبر من عام 2024.وكان السوريون يشكلون لفترة طويلة الفئة الأكبر من طالبي اللجوء، إلا أنهم أصبحوا في شهر شباط ثالث أكبر مجموعة، بعد الفنزويليين والأفغان.وقد جاءت في مقدمة الدول المستقبلة لطلبات اللجوء، تلتها ، ثم ، التي كانت لسنوات طويلة الوجهة الأكثر استقطابًا لطالبي اللجوء.