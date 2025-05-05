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عربي-دولي

لهزيمة "حماس".. هذا ما سيفعله نتنياهو في غزة!

Lebanon 24
05-05-2025 | 12:13
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة بهدف هزيمة حركة حماس، لكنه لم يحدد مساحة الأراضي التي ستُسيطر عليها إسرائيل في القطاع.
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وأضاف نتنياهو في مقطع مصور نُشر على منصة إكس "سيتم نقل السكان حفاظا على سلامتهم".


وذكر أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة ويشنوا غارات ثم ينسحبوا. وتابع "النية هي عكس ذلك".
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