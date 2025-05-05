لهزيمة "حماس".. هذا ما سيفعله نتنياهو في غزة!

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وأضاف في مقطع مصور نُشر على منصة إكس "سيتم نقل السكان حفاظا على سلامتهم".وذكر أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة ويشنوا غارات ثم ينسحبوا. وتابع "النية هي عكس ذلك".