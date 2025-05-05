مثمرة للغاية.. إليكم تفاصيل مكالمة ترامب وأردوغان

Advertisement

وقال "لقد أجريت مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية مع رئيس تركيا، رجب ، تناولنا فيها العديد من الموضوعات، بما في ذلك الحرب بين وأوكرانيا، وكل ما يتعلق بسوريا، غزة، وغيرها".وأضاف "دعاني الرئيس لزيارة تركيا في موعد مستقبلي، وكذلك سيأتي هو إلى واشنطن العاصمة. خلال سنواتي الأربع كرئيس، كانت علاقتي بالرئيس ممتازة."وتابع الرئيس الأميركي "عملنا معًا عن كثب في عدة ملفات، بما في ذلك قيامه بإعادة القس ، الذي كان مسجونًا، إلى — فور طلبي لذلك. وعلى أي حال، أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان من أجل إنهاء هذه الحرب السخيفة ولكن المميتة بين روسيا وأوكرانيا — الآن".من جانبه، عبر أردوغان عن دعمه لنهج ترامب لإنهاء الحروب وتقديره لعملية التفاوض مع في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، وفقا للرئاسة .