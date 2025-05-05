Advertisement

عربي-دولي

مثمرة للغاية.. إليكم تفاصيل مكالمة ترامب وأردوغان

Lebanon 24
05-05-2025 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1356228-638820735000041011.png
Doc-P-1356228-638820735000041011.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منشور بمنصبة "تروث سوشيال، بأن نظيره التركي رجب طيب أردوغان قد داعاه إلى زيارة تركيا وسيزور الأخير واشنطن.
Advertisement

وقال ترامب "لقد أجريت مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية مع رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، تناولنا فيها العديد من الموضوعات، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكل ما يتعلق بسوريا، غزة، وغيرها".

وأضاف "دعاني الرئيس  لزيارة تركيا في موعد مستقبلي، وكذلك سيأتي هو إلى واشنطن العاصمة. خلال سنواتي الأربع كرئيس، كانت علاقتي بالرئيس أردوغان ممتازة."

وتابع الرئيس الأميركي "عملنا معًا عن كثب في عدة ملفات، بما في ذلك قيامه بإعادة القس أندرو برونسون، الذي كان مسجونًا، إلى الولايات المتحدة — فور طلبي لذلك. وعلى أي حال، أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان من أجل إنهاء هذه الحرب السخيفة ولكن المميتة بين روسيا وأوكرانيا — الآن".

 من جانبه، عبر أردوغان عن دعمه لنهج ترامب لإنهاء الحروب وتقديره لعملية التفاوض مع إيران في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، وفقا للرئاسة التركية.
مواضيع ذات صلة
ترامب: أجريت مكالمة مثمرة للغاية أمس مع رئيس المكسيك
lebanon 24
06/05/2025 00:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب التقى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأجرى معه مناقشة مثمرة للغاية
lebanon 24
06/05/2025 00:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: المحادثات مع بوتين كانت مثمرة للغاية ويبدو أن جميع المؤشرات جيدة جدا
lebanon 24
06/05/2025 00:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يقول إنه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا للغاية" مع رئيس الوزراء الكندي
lebanon 24
06/05/2025 00:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-05-05
16:23 | 2025-05-05
16:03 | 2025-05-05
15:38 | 2025-05-05
15:08 | 2025-05-05
14:40 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24