مشيخة عقل الموحدين الدروز في سوريا: ندين الهجمات الإسرائيلية وتدخلات الخارج

أصدرت مشيخة عقل طائفة بيانا، يوم الاثنين، دانت فيه الاعتداءات المتكررة والتدخلات الخارجية في شؤون الهادفة لزعزة أمنها واسقراراها.

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وأكدت سعيها بالتعاون مع الجميع لإعادة الأمن والأمان إلى جميع المناطق التي شهدت أحداثاً مؤسفة في محافظتي ريف والسويداء، ورفض ونبذ التحريض وإثارة الفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد. وأكدت سعيها بالتعاون مع الجميع لإعادة الأمن والأمان إلى جميع المناطق التي شهدت أحداثاً مؤسفة في محافظتي ريف والسويداء، ورفض ونبذ التحريض وإثارة الفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد.

ونقلت " " عن شيخ عقل طائفة المسلمين في سوريا، : "ندين الاعتداءات الإسرائيلية جملةً وتفصيلاً، ونستنكر التدخلات والاعتداءات الخارجية بجميع أشكالها، فهي تعود بالسلبية على الوضع السوري عامة، ونحن كمكون أساسي نعتبر الاعتداءات تدخلاً خارجياً، ومساساً بالسيادة الوطنية التي دفع السوريون دماءً لأجلها.

من جانبه، أكد شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين أن "العدوان على أرض الوطن مستنكر، ولا يمكن لأي مواطن أن يقبل به ويرضى به، وكذلك كل التعديات التي تكون من الداخل ومن الخارج".

وقال الحناوي: "إن التدخل الخارجي له تأثيراته السلبية على أمن الوطن والمواطنين، محذراً من التعديات التي تأتي من الداخل كذلك وتمس أمن وأمان الأهالي، مؤكداً أهمية أن تتدخل الدولة لفرض الأمن، ومنع هذه التعديات والاقتتال الطائفي، والقيام بوقف إطلاق نار، وردع المخالفين الذين يسيئون للمواطنين الآمنين، ويقومون بتصرفات خاصة دون أوامر تأتيهم من المسؤولين والسلطات في الدولة".

وفي هذا السياق، لفت شيخا العقل إلى الجهود المبذولة لتسهيل وتسريع عملية إعادة الأمن والاستقرار، بعد ما شهدته مناطق عدة كجرمانا وأشرفية صحنايا دمشق ومناطق متعددة بريف محافظة خلال الأيام الماضية من اعتداءات داخلية واشتباكات نالت من سلامة وأمن المواطنين، حيث جرى عقد اجتماع قبل أيام، تم خلاله الاتفاق على مجموعة بنود تهدف لوقف إطلاق النار في جميع المناطق، وإعادة الأمن والاستقرار للمحافظة بالتعاون مع السلطات السورية.