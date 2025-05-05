19
o
بيروت
22
o
طرابلس
15
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مشيخة عقل الموحدين الدروز في سوريا: ندين الهجمات الإسرائيلية وتدخلات الخارج
Lebanon 24
05-05-2025
|
13:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت مشيخة عقل طائفة
المسلمين
الموحدين
بيانا، يوم الاثنين، دانت فيه الاعتداءات
الإسرائيلية
المتكررة والتدخلات الخارجية في شؤون
سوريا
الهادفة لزعزة أمنها واسقراراها.
Advertisement
وأكدت سعيها بالتعاون مع الجميع لإعادة الأمن والأمان إلى جميع المناطق التي شهدت أحداثاً مؤسفة في محافظتي ريف
دمشق
والسويداء، ورفض ونبذ التحريض وإثارة الفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد.
ونقلت
وكالة الأنباء
السورية
"
سانا
" عن شيخ عقل طائفة المسلمين
الموحدين الدروز
في سوريا،
يوسف جربوع
: "ندين الاعتداءات الإسرائيلية جملةً وتفصيلاً، ونستنكر التدخلات والاعتداءات الخارجية بجميع أشكالها، فهي تعود بالسلبية على الوضع السوري عامة، ونحن كمكون أساسي نعتبر الاعتداءات تدخلاً خارجياً، ومساساً بالسيادة الوطنية التي دفع السوريون دماءً لأجلها.
من جانبه، أكد شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين
حمود الحناوي
أن "العدوان على أرض الوطن مستنكر، ولا يمكن لأي مواطن أن يقبل به ويرضى به، وكذلك كل التعديات التي تكون من الداخل ومن الخارج".
وقال الحناوي: "إن التدخل الخارجي له تأثيراته السلبية على أمن الوطن والمواطنين، محذراً من التعديات التي تأتي من الداخل كذلك وتمس أمن وأمان الأهالي، مؤكداً أهمية أن تتدخل الدولة لفرض الأمن، ومنع هذه التعديات والاقتتال الطائفي، والقيام بوقف إطلاق نار، وردع المخالفين الذين يسيئون للمواطنين الآمنين، ويقومون بتصرفات خاصة دون أوامر تأتيهم من المسؤولين والسلطات في الدولة".
وفي هذا السياق، لفت شيخا العقل إلى الجهود المبذولة لتسهيل وتسريع عملية إعادة الأمن والاستقرار، بعد ما شهدته مناطق عدة كجرمانا وأشرفية صحنايا
بريف
دمشق ومناطق متعددة بريف محافظة
السويداء
خلال الأيام الماضية من اعتداءات داخلية واشتباكات نالت من سلامة وأمن المواطنين، حيث جرى عقد اجتماع قبل أيام، تم خلاله الاتفاق على مجموعة بنود تهدف لوقف إطلاق النار في جميع المناطق، وإعادة الأمن والاستقرار للمحافظة بالتعاون مع السلطات السورية.
مواضيع ذات صلة
بيان مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا: تأمين طريق السويداء - دمشق مسؤولية الدولة
Lebanon 24
بيان مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا: تأمين طريق السويداء - دمشق مسؤولية الدولة
06/05/2025 00:44:55
06/05/2025 00:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مشيخة عقل الموحدين الدروز في السويداء: الدروز جزء لا يتجزأ من الوطن السوري
Lebanon 24
مشيخة عقل الموحدين الدروز في السويداء: الدروز جزء لا يتجزأ من الوطن السوري
06/05/2025 00:44:55
06/05/2025 00:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء خاص مع شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا الشيخ يوسف جربوع
Lebanon 24
لقاء خاص مع شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا الشيخ يوسف جربوع
06/05/2025 00:44:55
06/05/2025 00:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا: نؤكد على مواقفنا الوطنية الثابتة وأننا جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد ونرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال
Lebanon 24
بيان مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا: نؤكد على مواقفنا الوطنية الثابتة وأننا جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد ونرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال
06/05/2025 00:44:55
06/05/2025 00:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد وضع خطط إسرائيلية.. برلين تعارض الاحتلال الدائم لغزة
Lebanon 24
بعد وضع خطط إسرائيلية.. برلين تعارض الاحتلال الدائم لغزة
16:45 | 2025-05-05
05/05/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي يكشف ما تمّ استهدافه في البقاع وصريفا
Lebanon 24
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي يكشف ما تمّ استهدافه في البقاع وصريفا
16:23 | 2025-05-05
05/05/2025 04:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"عواقب وخيمة"... الحوثيّون يتوعّدون تل أبيب بردّ قويّ على القصف الإسرائيليّ لليمن
Lebanon 24
"عواقب وخيمة"... الحوثيّون يتوعّدون تل أبيب بردّ قويّ على القصف الإسرائيليّ لليمن
16:03 | 2025-05-05
05/05/2025 04:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنساعد أهالي غزة في الحصول على "بعض الطعام"!
Lebanon 24
ترامب: سنساعد أهالي غزة في الحصول على "بعض الطعام"!
15:38 | 2025-05-05
05/05/2025 03:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة: مستشفيات القطاع على شفا الانهيار خلال 48 ساعة
Lebanon 24
غزة: مستشفيات القطاع على شفا الانهيار خلال 48 ساعة
15:08 | 2025-05-05
05/05/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما فضحت علاقتها به.. تامر حسني يرد على جليلة المغربية (فيديو)
Lebanon 24
بعدما فضحت علاقتها به.. تامر حسني يرد على جليلة المغربية (فيديو)
02:33 | 2025-05-05
05/05/2025 02:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
Lebanon 24
بعد طلاق ابنتها ماريتا.. أول تعليق من كوليت الحلاني على خبر الانفصال وهكذا دعمتها (صورة)
23:23 | 2025-05-04
04/05/2025 11:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ الأشرفيّة... إليكم ما جرى
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ الأشرفيّة... إليكم ما جرى
08:53 | 2025-05-05
05/05/2025 08:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً
Lebanon 24
بلديات جبل لبنان: النتائج ترسم مشهداً جديداً
22:09 | 2025-05-04
04/05/2025 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها
Lebanon 24
هو على خلاف معها... هذا ما قاله فنان لبنانيّ بارز لكارول سماحة بعد وفاة زوجها
05:13 | 2025-05-05
05/05/2025 05:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:45 | 2025-05-05
بعد وضع خطط إسرائيلية.. برلين تعارض الاحتلال الدائم لغزة
16:23 | 2025-05-05
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي يكشف ما تمّ استهدافه في البقاع وصريفا
16:03 | 2025-05-05
"عواقب وخيمة"... الحوثيّون يتوعّدون تل أبيب بردّ قويّ على القصف الإسرائيليّ لليمن
15:38 | 2025-05-05
ترامب: سنساعد أهالي غزة في الحصول على "بعض الطعام"!
15:08 | 2025-05-05
غزة: مستشفيات القطاع على شفا الانهيار خلال 48 ساعة
14:40 | 2025-05-05
لندن.. مظاهرة منددة بهجمات إسرائيل على سوريا واحتلالها للجولان
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
06/05/2025 00:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
06/05/2025 00:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
06/05/2025 00:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24