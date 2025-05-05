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عربي-دولي

بريطانيا تحيي الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية

Lebanon 24
05-05-2025 | 13:50
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بدأ البريطانيون، الاثنين، الاحتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، مع عرض عسكري وتحية وجهتها العائلة المالكة إلى الحشود من شرفة قصر باكنغهام.
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وبدأت الاحتفالات التي من المقرر أن تستمر 4 أيام، بقراءة مقتطفات من خطاب رئيس الوزراء الراحل ونستون تشرشل في 8 أيار 1945، وعرض عسكري شارك فيه أكثر من ألف عنصر من القوات المسلحة البريطانية.
وسار أحد عشر جندياً أوكرانياً تلقوا دعوة تأكيداً على دعم بريطانيا لكييف، رافعين علم بلادهم، إضافة إلى خمسين جندياً من قوات «الناتو».

ومحاطاً بأفراد العائلة الملكية، حيا الملك تشارلز الثالث الذي يتلقى العلاج منذ 15 شهراً لإصابته بمرض السرطان، الحشود من شرفة قصر باكنغهام الذي حلقت فوقه 23 طائرة قديمة وحديثة، ثم قامت وحدة «ريد أروز» بعروض جوية تاركة سحابة ثلاثية اللون في السماء، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الملك قد حضر العرض بالزي العسكري مع الملكة كاميلا والأمير وليام وزوجته كاثرين وأولادهما الثلاثة جورج (11 عاماً) وشارلوت (10 أعوام) ولويس (7 أعوام). وحضر رئيس الوزراء كير ستارمر مع نحو عشرين من قدامى المحاربين، بلغ العديد منهم 100 عام.

وتجمع الآلاف على طول الطريق التي زينت بالأعلام البريطانية. وأمضى البعض الليلة في المكان حتى لا يفوّتوا شيئاً من هذا اليوم التاريخي.
(الشرق الأوسط)
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