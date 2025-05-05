بريطانيا تحيي الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية

Advertisement

بدأ البريطانيون، الاثنين، الاحتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في ، مع عرض عسكري وتحية وجهتها إلى الحشود من شرفة .وبدأت الاحتفالات التي من المقرر أن تستمر 4 أيام، بقراءة مقتطفات من خطاب رئيس الوزراء الراحل في 8 أيار 1945، وعرض عسكري شارك فيه أكثر من ألف عنصر من القوات المسلحة .وسار أحد عشر جندياً أوكرانياً تلقوا دعوة تأكيداً على دعم لكييف، رافعين علم بلادهم، إضافة إلى خمسين جندياً من قوات «الناتو».ومحاطاً بأفراد العائلة الملكية، حيا الملك الذي يتلقى العلاج منذ 15 شهراً لإصابته بمرض السرطان، الحشود من شرفة قصر باكنغهام الذي حلقت فوقه 23 طائرة قديمة وحديثة، ثم قامت وحدة «ريد أروز» بعروض جوية تاركة سحابة ثلاثية اللون في السماء، وفق ما ذكرته .وكان الملك قد حضر بالزي العسكري مع والأمير وليام وزوجته كاثرين وأولادهما الثلاثة (11 عاماً) وشارلوت (10 أعوام) ولويس (7 أعوام). وحضر رئيس الوزراء مع نحو عشرين من قدامى المحاربين، بلغ العديد منهم .وتجمع الآلاف على طول الطريق التي زينت بالأعلام البريطانية. وأمضى البعض الليلة في المكان حتى لا يفوّتوا شيئاً من هذا اليوم التاريخي.