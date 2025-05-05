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عربي-دولي
في أوّل تعليق.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف اليمن
Lebanon 24
05-05-2025
|
13:54
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كتب المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس":
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"شنت طائرات حربية قبل قليل غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لنظام
الحوثي
في منطقة الساحل اليمني. جاءت
الغارات
ردًّا على الهجمات المتكررة لنظام الحوثي نحو
دولة إسرائيل
والتي شملت إطلاق صواريخ أرض-أرض ومسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية ومواطنيها. تعتبر البنى التي تمت مهاجمتها في ميناء الحديدة مصدر دخل مركزي لصالح نظام الحوثي حيث يستخدم ميناء الحديدة لصالح نقل وسائل قتالية
ايرانية
وعتاد عسكري وحاجات عسكرية اضافية".
وتابع أدرعي: "كما تمت مهاجمة مصنع أسمنت باجل شرق الحديدة والذي يستخدم كمنشاة اقتصادية مهمة لنظام الحوثي والذي يستخدم لبناء الانفاق والبنى التحتية العسكرية التابعة لنظام الحوثي حيث يشكل استهداف المصنع بمثابة ضربة لاقتصاد النظام وتسلحه العسكري".
وأضاف: "يعمل نظام الحوثي على مدار السنة والنصف الأخيرة بتوجيه وتمويل إيراني لضرب
إسرائيل
وحلفائها وزعزعة النظام الاقليمي وتشويش حرية الملاحة العالمية. جيش الدفاع مصمم على مواصلة العمل بقوة ضد كل تهديد لمواطني وسكان اسرائيل وفي كل مسافة تتطلب ذلك".
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