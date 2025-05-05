لندن.. مظاهرة منددة بهجمات إسرائيل على سوريا واحتلالها للجولان

Advertisement

شهدت العاصمة ، الاثنين، مظاهرة أمام احتجاجًا على هجمات على واحتلالها لهضبة .المظاهرة نظمت من قبل "حملة التضامن مع سوريا" حيث تجمع المتظاهرون أمام في لندن، معبرين عن رفضهم للهجمات على الأراضي .ورفع المتظاهرون أعلام سوريا، ورددوا هتافات من قبيل: "هضبة الجولان أرض " ووجهوا هتافات ضد من قبيل :"يا سترى، هضبة الجولان ستتحرر" و"ارفعوا أيديكم عن سوريا".وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "العدالة من أجل سوريا" و"فرض عقوبات على إسرائيل" و"عدوان إسرائيل تهديد للسلام الإقليمي" و"أوقفوا احتلال إسرائيل للأراضي".كما وجّه المشاركون في المظاهرة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث رفعوا الأعلام وارتدوا الكوفية، ورددوا هتافات من قبيل: "نتنياهو مجرم حرب" و"نتنياهو قاتل الأطفال" و"من النهر إلى البحر، حرة".واتخذت الشرطة البريطانية إجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى السفارة الإسرائيلية. (الاناضول)