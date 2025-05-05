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عربي-دولي
لندن.. مظاهرة منددة بهجمات إسرائيل على سوريا واحتلالها للجولان
Lebanon 24
05-05-2025
|
14:40
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شهدت العاصمة
البريطانية
لندن
، الاثنين، مظاهرة أمام
سفارة تل أبيب
احتجاجًا على هجمات
إسرائيل
على
سوريا
واحتلالها لهضبة
الجولان
.
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المظاهرة نظمت من قبل "حملة التضامن مع سوريا" حيث تجمع المتظاهرون أمام
السفارة الإسرائيلية
في لندن، معبرين عن رفضهم للهجمات
الإسرائيلية
على الأراضي
السورية
.
ورفع المتظاهرون أعلام سوريا، ورددوا هتافات من قبيل: "هضبة الجولان أرض
سورية
" ووجهوا هتافات ضد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
من قبيل :"يا
نتنياهو
سترى، هضبة الجولان ستتحرر" و"ارفعوا أيديكم عن سوريا".
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "العدالة من أجل سوريا" و"فرض عقوبات على إسرائيل" و"عدوان إسرائيل تهديد للسلام الإقليمي" و"أوقفوا احتلال إسرائيل للأراضي".
كما وجّه المشاركون في المظاهرة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث رفعوا الأعلام
الفلسطينية
وارتدوا الكوفية، ورددوا هتافات من قبيل: "نتنياهو مجرم حرب" و"نتنياهو قاتل الأطفال" و"من النهر إلى البحر،
فلسطين
حرة".
واتخذت الشرطة البريطانية إجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى السفارة الإسرائيلية. (الاناضول)
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