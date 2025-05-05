"مركبات جدعون".. خطّة إسرائيليّة لتصفية حماس وهذه تفاصيلُها!

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وفقا للخطة التي وضعها إيال وقيادة الجيش، وتمت المصادقة عليها من قِبل ورئيس الوزراء ، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته وسيتحرك بقوة من أجل حسم حماس عسكريا وتدمير قدراتها القتالية والحكمية، مع خلق ضغط شديد من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى.وسيُمنح غطاء حماية قوي للقوات المناورة من البر والجو والبحر، من خلال استخدام أدوات ثقيلة لتفكيك العبوات الناسفة وتدمير المباني المهددة، بحسب الخطة.العنصر المركزي في الخطة هو إجلاء واسع النطاق لجميع من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى المناطق الجنوبية من القطاع، مع "فصلهم عن عناصر حماس، من أجل تمكين الجيش من حرية عمل عملياتية".وعلى خلاف ما سبق، سيبقى الجيش الإسرائيلي في كل منطقة يتم السيطرة عليها "لمنع عودة الإرهاب"، وسيتم التعامل مع كل منطقة يتم "تطهيرها" وفق نموذج ، حيث تم تحييد جميع التهديدات وتحويلها إلى جزء من المنطقة الأمنية.وبحسب الخطة، سيستمر الحصار الإنساني وفقط في وقت لاحق بعد بدء العمليات القتالية والإجلاء الواسع للسكان إلى الجنوب، سيتم تنفيذ خطة إنسانية كما عُرضت من قِبل الجيش وصادق عليها المجلس الوزاري.هذه الخطة ستميز بين المساعدات وحماس، من خلال تشغيل شركات مدنية وتحديد مناطق سيتم تأمينها من قِبل الجيش، بما في ذلك إقامة منطقة معزولة في رفح، جنوب محور "موراغ"، حيث سيتم فحص الداخلين من قِبل الجيش لمنع وجود عناصر حماس.وبحسب إعلام إسرائيلي، استعدادات القوات قبل بدء المناورة ستتيح "نافذة فرصة" حتى نهاية زيارة للمنطقة، لتنفيذ صفقة تبادل مختطفين وفق "مقترح ويتكوف".ووفقا للخطة، "في أي تسوية مؤقتة أو دائمة، لن تخلي المنطقة الأمنية حول غزة، والمخصصة لحماية التجمعات السكانية ومنع تهريب السلاح لحماس. وفي حال عدم التوصل إلى صفقة مختطفين، ستبدأ عملية "مركبات جدعون" بقوة كبيرة ولن تتوقف حتى تحقيق جميع أهدافها".كما ستكون خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة، وخاصة أولئك الذين سيتم تجميعهم في الجنوب خارج سيطرة حماس، جزءا من أهداف العملية.