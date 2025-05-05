ترامب: سنساعد أهالي غزة في الحصول على "بعض الطعام"!

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وأضاف خلال فعالية في البيت الأبيض: "سنساعد أهالي غزة في الحصول على بعض الطعام. الناس يتضورون جوعاً، وسنساعدهم في الحصول على بعض الطعام".وفي وقت سابق من الاثنين، قال إن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة بهدف هزيمة حركة .وأضاف في مقطع مصور نُشر على منصة إكس: «سيتم نقل السكان حفاظاً على سلامتهم". وذكر أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة، ويشنوا غارات ثم ينسحبوا". وتابع: "النية هي عكس ذلك".على الجهة الأخرى، أعلنت مصادر طبية في غزة، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 57.وأوضحت المصادر أن أطفال القطاع "أصبحوا بلا مأوى، ويعيشون أوضاعا كارثية في أماكن النزوح".وجددت المصادر "النداء العاجل لأحرار العالم، بأن إنقاذ أطفال غزة ليس خيارا بل واجب إنساني"