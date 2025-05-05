"عواقب وخيمة"... الحوثيّون يتوعّدون تل أبيب بردّ قويّ على القصف الإسرائيليّ لليمن

العدوان الاسرائيلي على اليمن الكبير سيكون عواقبه وخيمة على الصهاينة واستهداف الأعيان المدنية والمقدرات والمنشآت المدنية دليل عجز وفشل وخيبة وتخبط وهذا لن يثني اليمن عن مساندة غزة فلسطين وعلى الصهاينة ان لا يفرحوا فالرد اليمني قادم وبقوة والمثل بالمثل وعليهم تحمل الضربات المزلزلة.
— علي القحوم (@alialqhoom) May 5, 2025
العدوان الاسرائيلي على اليمن الكبير سيكون عواقبه وخيمة على الصهاينة واستهداف الأعيان المدنية والمقدرات والمنشآت المدنية دليل عجز وفشل وخيبة وتخبط وهذا لن يثني اليمن عن مساندة غزة فلسطين وعلى الصهاينة ان لا يفرحوا فالرد اليمني قادم وبقوة والمثل بالمثل وعليهم تحمل الضربات المزلزلة.