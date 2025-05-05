Advertisement

عربي-دولي

"عواقب وخيمة"... الحوثيّون يتوعّدون تل أبيب بردّ قويّ على القصف الإسرائيليّ لليمن

Lebanon 24
05-05-2025 | 16:03
A-
A+
Doc-P-1356276-638820832799707182.png
Doc-P-1356276-638820832799707182.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" "الحوثيون" في اليمن علي القحوم إن عواقب القصف الإسرائيلي لليمن ستكون وخيمة على إسرائيل.

وشدد القحوم على أن الرد اليمني على القصف الإسرائيلي قادم وبقوة وعليهم تحمل الضربات المزلزلة.

وذكر في تدوينة على منصة "X": "العدوان الإسرائيلي على اليمن الكبير ستكون عواقبه وخيمة على الصهاينة".

وأضاف أن "استهداف الأعيان المدنية والمقدرات والمنشآت المدنية دليل عجز وفشل وخيبة وتخبط".

وأفاد بأن القصف الإسرائيلي لن يثني اليمن عن مساندة غزة، مشيرا إلى أنه على إسرائيل ألا تفرح فالرد اليمني قادم وبقوة والمثل بالمثل وعليهم تحمل الضربات المزلزلة.

Advertisement
وأشارت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين بأن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية شنت هجوما على أهداف في الأراضي اليمنية، وذلك ردا على القصف الصاروخي الحوثي الأخير على مطار بن غوريون.
مواضيع ذات صلة
"ستعاني من عواقب وخيمة".. ترامب بتصريح خطير عن الهجمات الحوثية ويتوعد إيران
lebanon 24
06/05/2025 00:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من "عواقب وخيمة" لقطع الكهرباء عن غزة
lebanon 24
06/05/2025 00:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أي هجمات من الحوثيين سننظر إليها باعتبارها آتية من إيران وستواجه عواقب وخيمة
lebanon 24
06/05/2025 00:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع ثقافة وهب الأعضاء في لبنان: عواقب وخيمة على المرضى
lebanon 24
06/05/2025 00:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-05-05
16:23 | 2025-05-05
15:38 | 2025-05-05
15:08 | 2025-05-05
14:40 | 2025-05-05
14:22 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24