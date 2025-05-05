"عواقب وخيمة"... الحوثيّون يتوعّدون تل أبيب بردّ قويّ على القصف الإسرائيليّ لليمن

العدوان الاسرائيلي على اليمن الكبير سيكون عواقبه وخيمة على الصهاينة واستهداف الأعيان المدنية والمقدرات والمنشآت المدنية دليل عجز وفشل وخيبة وتخبط وهذا لن يثني اليمن عن مساندة غزة وعلى الصهاينة ان لا يفرحوا فالرد اليمني قادم وبقوة والمثل بالمثل وعليهم تحمل الضربات المزلزلة. — علي القحوم (@alialqhoom) May 5, 2025 Advertisement

وشدد القحوم على أن الرد اليمني على القصف الإسرائيلي قادم وبقوة وعليهم تحمل الضربات المزلزلة.وذكر في تدوينة على منصة "X": "العدوان الإسرائيلي على اليمن الكبير ستكون عواقبه وخيمة على ".وأضاف أن "استهداف الأعيان المدنية والمقدرات والمنشآت المدنية دليل عجز وفشل وخيبة وتخبط".وأفاد بأن القصف الإسرائيلي لن يثني اليمن عن مساندة غزة، مشيرا إلى أنه على إسرائيل ألا تفرح فالرد اليمني قادم وبقوة والمثل بالمثل وعليهم تحمل الضربات المزلزلة.وأشارت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين بأن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية شنت هجوما على أهداف في الأراضي ، وذلك ردا على القصف الصاروخي الأخير على .