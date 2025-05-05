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عربي-دولي

بعد الغارات.. بيان إسرائيلي يكشف ما تمّ استهدافه في البقاع وصريفا

Lebanon 24
05-05-2025 | 16:23
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أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "الجيش الاسرائيلي هاجم قبل قليل بنى تحتية داخل موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية تابعة لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان بعد ان رصد الجيش الاسرائيلي قيام حزب الله بمواصلة محاولة اعمار أنشطته في الموقع".

وتابع عبر منصة "إكس"، "كما تم استهداف عدة بنى تحتية عسكرية لحزب الله في منطقة صريفا في جنوب لبنان".

وأردف، "تعتبر هذه النشاطات التي يمارسها عناصر حزب الله داخل الموقع ووجود أسلحة في المنطقة بمثابة خروقات فاضحة للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل ولمنع أي محاولة لاعادة اعمار حزب الله".

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