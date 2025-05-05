بعد الغارات.. بيان إسرائيلي يكشف ما تمّ استهدافه في البقاع وصريفا

#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل بنى تحتية داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية تابعة لحزب الله الارهابي في منطقة #البقاع في لبنان بعد ان رصد جيش الدفاع قيام #حزب_الله الارهابي بمواصلة محاولة اعمار أنشطته في الموقع.
🔸كما تم استهداف عدة بنى تحتية عسكرية لحزب الله في…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 5, 2025
#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل بنى تحتية داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية تابعة لحزب الله الارهابي في منطقة #البقاع في لبنان بعد ان رصد جيش الدفاع قيام #حزب_الله الارهابي بمواصلة محاولة اعمار أنشطته في الموقع.
🔸كما تم استهداف عدة بنى تحتية عسكرية لحزب الله في…