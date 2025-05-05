بعد الغارات.. بيان إسرائيلي يكشف ما تمّ استهدافه في البقاع وصريفا

#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل بنى تحتية داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية تابعة لحزب الله الارهابي في منطقة #البقاع في بعد ان رصد جيش الدفاع قيام #حزب_الله الارهابي بمواصلة محاولة اعمار أنشطته في الموقع.



🔸كما تم استهداف عدة بنى تحتية عسكرية لحزب الله في… — (@AvichayAdraee) May 5, 2025 Advertisement

وتابع عبر منصة "إكس"، "كما تم استهداف عدة بنى تحتية عسكرية لحزب الله في منطقة في ".وأردف، "تعتبر هذه النشاطات التي يمارسها عناصر حزب الله داخل الموقع ووجود أسلحة في المنطقة بمثابة خروقات فاضحة للتفاهمات بين ولبنان. سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل ولمنع أي محاولة لاعادة اعمار حزب الله".