بعد وضع خطط إسرائيلية.. برلين تعارض الاحتلال الدائم لغزة

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أعربت عن رفضها لخطط الحكومة الرامية إلى احتلال الفلسطيني بشكل دائم.وقال متحدث باسم الوزارة، ردا على استفسار صحفي، اليوم الاثنين: "غزة ملك للفلسطينيين"، مشيرا إلى أن التقارير التي كشفت عن وجود خطط لاحتلال القطاع "مثيرة للقلق".وكانت مصادر من داخل الحكومة الإسرائيلية كشفت في وقت سابق أن وافق على السيطرة العسكرية على قطاع غزة المحاصر وعلى استمرار فرض السيطرة عليه.وأضافت هذه المصادر في بيانها أن المخطط يتضمن أيضًا نقل السكان من شمال القطاع الساحلي إلى جنوبه. وتهدف الخطة إلى هزيمة حركة الإسلامية التي تسيطر على غزة، وضمان إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.(سكاي نيوز)